Названы три секрета, которые помогают людям стать счастливее 2.05.2026, 19:09

Проведен опрос среди более чем 60 тысяч участников из 123 стран.

Чтобы стать счастливее, не всегда нужно обретать что-либо: порой достаточно просто избавиться от лишнего. Международная группа исследователей выявила три правила, не соблюдая которые, люди лишают себя психологического благополучия, пишет «Нож».

Команда проанализировала данные опроса, проведенного среди более чем 60 тыс. участников из 123 стран. Результаты показали, что удовлетворение потребностей по пирамиде Маслоу — от физиологических до жажды признания — влияют на удовлетворенность жизнью независимо друг от друга.

Изучая вопрос подробнее, ученые поняли, какие ошибки мешают среднестатистическому человеку чувствовать себя спокойнее и счастливее. По мнению специалистов, первое правило, о котором забывают многие, звучит так: «Безопасность важна для удовлетворения ваших потребностей в самоактуализации».

Так, если верить исследователям, перед тем, как начать реализовывать амбиции, стоит обеспечить себе финансовую стабильность. Вероятно, только так нервная система перестанет функционировать в состоянии повышенной готовности.

Согласно второму правилу, счастья нельзя достичь в полной социальной изоляции: большинству из нас необходимо признание со стороны важных людей. При этом последнее правило гласит, что не следует строить свою самооценку на отзывах комментаторов из соцсетей: последние любят самоутверждаться за чужой счет.

Важно уточнить: советы авторов статьи не являются универсальным руководством к избавлению от проблем.

