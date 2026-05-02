В России насмерть сбили звезду команды КВН «Утомленные солнцем» 3 2.05.2026, 18:39

Елена Рыбалко

Юмористка переходила дорогу в неположенном месте.

В России в ДТП погибла известная юмористка, участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, ей было 53 года. Информацию о ее смерти подтвердили муж артистки и Международный союз КВН.

Сообщается, что авария произошла 1 мая в Адлере (Сочи), Рыбалко скончалась на месте. По официальным данным, водитель автомобиля сбил юмористку, когда она переходила дорогу.

РосСМИ пишут, что Рыбалко переходила дорогу в неположенном месте. Отмечается, что источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

