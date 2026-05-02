Какая погода ждет белорусов в мае 2.05.2026, 18:27

Без сюрпризов не обойдется.

Май — месяц обманчивый. Только порадуешься теплу, а он — раз — и подкинет утренних заморозков, их в народе называют «черемуховыми». Но в целом месяц потихоньку переходит на летние рельсы. Чего ждать от погоды в мае, в программе «Метеогид» рассказал Дмитрий Рябов в эфире госТВ.

В среднем температура в мае обещает быть на 1−2°С выше нормы, которая составляет от +12°С на северо-западе до плюс 14 °C на юге страны. Однако не исключены и волны холода, которых может быть несколько. Настоящее лето наступит, когда средняя температура перешагнет через +14°С. Обычно это происходит на юге — в конце первой недели мая, в центре и на севере — ближе к концу месяца.

Также не исключены и другие капризы природы: туманы, грозы, сильный ветер, град и утренние заморозки. Не обойдется и без дождей. Дней, когда понадобится зонтик, ожидается от 11 до 14.

В начале недели погоду в Беларуси будет определять обширный антициклон из Западной Европы.

В понедельник, 3 мая, в большинстве районов будет без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью от +6°С до +13°С. Днем от +22°С на востоке +27°С на западе.

Во вторник погода будет теплой, но неустойчивой. Ночью без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди с грозами в основном по северо-западу страны. Ночью и утром слабый туман, влажность до 90%. Ночью от +6°С до +12°С, днем от +20°С на севере до +26°С. Ветер теплый, южный и юго-западный, умеренный.

В среду ожидается облачная с прояснениями погода. Есть вероятность локальных кратковременных дождей — небольших, но влажность все равно будет высокая. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, умеренный, временами с порывами. Температура ночью +7°С до +12°С. Днем от +17°С на северо-западе до +26°С на юго-западе, а в дождях — около +15°С…+18°С.

По предварительной информации, в четверг с подходом активного циклона с юго-запада погода начнет постепенно портиться и немного похолодает. Ветер усилится, временами будет порывистым. В большинстве районов дожди. Ночью и утром местами возможен туман, влажность высокая. Ночью от +6°С до +11°С. Днем от +10°С по западу до +25°С на юго-востоке.

В пятницу в большинство районов пройдут кратковременные дожди — от умеренных до сильных. Будет пасмурно, ветер ожидается западный, порывистый. Ночью и утром местами возможен непродолжительный туман. Ночью от +6°Сна западе до +12°С на востоке, днем от +7°С в юго-восточных районах до +13°С в западных.

В выходные погоду начнут определять малоактивные атмосферные фронты с запада Европы. В субботу ожидается переменная облачность, местами вероятны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, умеренный. Влажность — до 70%. Ночью от +3°С до +8°С. Днем от +10°С на северо-востоке до +15 на юге страны.

В воскресенье снова переменная облачность, высокая вероятность локальных коротких дождей. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Ветер западный, умеренный. Ночью от 0 °C до +6°С, днем от +13°С на северо-западе до +17°С на юго-востоке страны.

