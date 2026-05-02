В Перу разгорелся громкий скандал, связанный с РФ 2.05.2026, 17:59

Перуанцев вывозили на войну против Украины.

Генеральная прокуратура Перу начала расследование относительно вероятной торговли людьми: подозревают, что россияне вербовали перуанцев на войну против Украины. Об этом говорится в заявлении правительства Перу, пишет liga.net.

Следственные действия начались в Лиме и Северной Лиме по жалобам, которые подали родственники перуанцев. Согласно рассказам семей, людям предлагали работу охранниками и на других должностях в России, обещая зарплату. Но их вывозили в РФ и заставили участвовать в боевых действиях против Украины – рассказали их близкие правоохранительным органам Перу.

Расследование проводится по факту вероятного преступления против человеческого достоинства в форме торговли людьми и торговли людьми с отягчающими обстоятельствами.

«В рамках предварительного расследования проводятся допросы свидетелей, запросы о предоставлении информации в Министерство иностранных дел и Национальное управление по вопросам миграции», – уточнили в генпрокуратуре Перу.

