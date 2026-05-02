«Сколько можно играть в игру «кто не спрятал зверушек, мы не виноваты»?» 2.05.2026, 18:13

Пинчане спорят из-за отлова животных

В Пинске вновь обострилась тема безнадзорных животных. Поводом стало официальное сообщение коммунальных служб о предстоящих рейдах по отлову собак и кошек. Эта новость вызвала резонанс у пинчан: одни считают такие меры необходимыми для безопасности, другие — видят в них жестокость и отсутствие системного подхода. Обсуждение переросло в эмоциональную дискуссию в соцсетях. BGmedia рассказывает, что думают пинчане про отлов животных в городе.

В конце апреля городские службы официально предупредили жителей, что в Пинске запланированы мероприятия по отлову безнадзорных животных. Речь идет о собаках и кошках, которые находятся на улицах без сопровождения владельцев. Как пояснили в ЖРЭУ, такие меры направлены на профилактику бешенства и обеспечение безопасности жителей.

Служба отлова ГП «ЖРЭУ г. Пинска» подчеркивает, что действует в рамках утвержденных правил. Согласно пункту 17, отлову подлежат все безнадзорные животные. При этом наличие ошейника, жетона или даже намордника не считается основанием не забирать животное, если оно находится на улице одно.

Основанием для проведения рейдов становятся обращения — как от граждан, так и от организаций, обслуживающих жилой фонд, а также санитарных и ветеринарных служб. Работы выполняют специалисты, прошедшие обучение. Используются сертифицированные методы: от приманок до обездвиживающих препаратов. Для осмотра животных заключены договоры с ветеринарными клиниками.

Основная цель таких мероприятий — профилактика бешенства и других заболеваний, а также снижение риска контактов безнадзорных животных с людьми и домашними питомцами. Власти Пинска отдельно подчеркивают: ответственность за то, чтобы животное не оказалось на улице без присмотра, полностью лежит на владельце.

Как пинчанам защитить своих животных от службы отлова

На фоне объявленных мероприятий жителям Пинска напомнили, что даже привычные вещи вроде «самовыгулов» теперь могут обернуться серьезными последствиями.

Ошейник, жетон или намордник не являются защитой от отлова. Если животное находится на улице без хозяина — этого достаточно, чтобы его признали безнадзорным. Самовыгул официально запрещен.

Отлов проводится не хаотично, а по заявкам. Главная цель — профилактика бешенства и контроль за ситуацией в городе. Именно поэтому коммунальные службы уверяют, что речь идет не о разовой акции, а о системной работе.

При этом специалисты используют сертифицированные методы, а сами животные после отлова проходят осмотр у ветеринаров. Это значит, что процесс формально регулируется и контролируется.

Жителям советуют пересмотреть свои привычки. Если кошка «гуляет сама по себе» или собака привыкла бегать по двору без поводка, сейчас это может закончиться отловом. Также важно предупреждать соседей, особенно пожилых людей, чьи питомцы часто оказываются на улице без контроля.

Пинчане спорят по поводу того, что делать с безнадзорными животными

В соцсетях под новостями о том, что в Пинске будут ловить безнадзорных животных, жители города оставили более сотни комментариев. Мнения разделились — от резкой критики до поддержки коммунальщиков.

Часть интернет-пользователей эмоционально выступает против отлова:

«Достали уже трогать беззащитных животных(».

«Кошки кому мешают?»

«Опять только и слышно отлов, сколько можно издеваться над животными, кого они трогают….. как только руки поднимаются, чтоб ловить их, забирать и маленьких, и больших……. оставьте их уже в покое, наведите порядки и где действительно нужно».

«Жесть, больше нечем заняться, только бедных беззащитных животных ловить?»

«Лучше приюты создайте, так на это денег нет, правда?»

«Узаконенный зоофашизм(».

Некоторые пинчане задаются конкретными вопросами и делятся личными переживаниями:

«Соседи приютили уличную кошку, ночует дома, целый день на улице, что с ней будет? В отлов?»

«У меня на участке отловите, пожалуйста. Уже все двери позассыкали».

«А что за опасность несут коты для всего города! Так всегда громко пишут и заостряют внимание, что, в принципе, не нужно. Почему не напишут новость, что ЖРЭУ, ЖЭУ и кто там еще сделали домики для животных, организовали стерилизацию животных, закупили корма животным! Где хорошие положительные и похвальные новости? Заходишь и только читаешь, что такая забота вокруг! Прет и прет».

Отдельная группа комментаров резко критикует методы отлова и действия служб:

«Сертифицированные приманки? Это те, от которых потом полный двор трупов? Гуманненько».

«Нормальные вы там все? ЖРЭУ, алло, не творите убийств! Уберите алкашей, окурки и мусор, следите за ними, а не за животными! Животным только нужны прививки и стерилизация, а никак не умерщвление! Вы работаете против закона!»

«Пинск, вы закон нарушаете! Вы первые нарушители закона! Вы обязаны животных перевезти в пункт временного содержания и оттуда искать хозяев, новых или старых! Почитайте закон! Или вы читать не умеете?»

«Для Пинска законы не писаны? У вас там свои законы или как понимать ваше самоуправство?»

«Когда ваши, прости господи, службы начнут работать на благо животных, а? Сколько можно играть в придурочную игру «кто не спрятал зверушек, мы не виноваты»? За что я плачу налоги? Чтобы за мой счет вы мою собаку убили, если поводок лопнет и она сбежит? Всякое случается! А если я упаду и сдохну от инфаркта на улице, что тогда? Вы будете искать моей собаке семью или прибьете?»

«А что насчет закона о том, что выброшенное животное — это уже реальная статья, и что у нас в стране нет ОСВВ, если животное привито, стерилизовано, никакой угрозы оно никому не несет, люди спасают животных с улицы, стерилизуют за свои деньги, кому мешают дворовые стерилизованные животные? Люди, что с вами не так. Что вы творите, приманки с ядом, а потом трупы».

При этом звучат и более системные рассуждения о причинах проблемы с бездомными животными:

«В основном люди сами выбрасывают животных на улицу, а потом жалуются, бедные!»

«А когда будет проводиться отлов тех, кто выбрасывает животных, или отстреливать их будут когда?»

«Безнадзорные животные, пока по-настоящему не прищучили тех, кто выбрасывает, не стерилизует кошек, собак, никогда не переведутся, потребность запрашивать на отлов бюджетные деньги не закончится. Те, кто причастен к появлению безнадзорных, не просто безнаказанным остается, он еще и создает проблемы местным властям, сеет раздор между людьми, способствует потере бюджетных денег. Более того, такая категория людей, как правило, причастна и к другим мутным делам, такой тип личности наносит урон обществу, если его не поставить на место. Почему реально ими не займутся? Чтобы штрафы большие, поощрения участковым и тем, кто помогает вычислять нерадивых. Почему не создадут условия, когда иметь зарегистрированное животное выгоднее, чем не иметь такого?»

Есть и те, кто поддерживает необходимость контроля, хотя и в жесткой форме: «Всех тех, кто называет их живодерами, когда стая собак на вас нападет или на вашего ребенка, вы по-другому будете об этом говорить и сами возьметесь за ружье».

