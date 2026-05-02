Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника Андрея Богдана 2.05.2026, 19:01

Ограничения будут действовать 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти человек — среди них экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и двое функционеров олимпийского спорта РФ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Кто попал под ограничения:

Андрей Богдан — бывший глава Офиса Президента Украины.

Богдан Пукиш — бизнесмен, соратник и партнер кума Путина Виктора Медведчука.

Алан Кирюхин — российский бизнесмен, ключевой менеджер подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода ограничений.

Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили — функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.

Их действия, по оценке СНБО Украины, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ограничения введены сроком на 10 лет и включают:

блокирование активов;

запрет торговых операций;

приостановление действия лицензий и других разрешений;

запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;

бессрочное лишение государственных наград Украины.

