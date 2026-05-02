Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника Андрея Богдана
- 2.05.2026, 19:01
Ограничения будут действовать 10 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти человек — среди них экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и двое функционеров олимпийского спорта РФ. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Кто попал под ограничения:
Андрей Богдан — бывший глава Офиса Президента Украины.
Богдан Пукиш — бизнесмен, соратник и партнер кума Путина Виктора Медведчука.
Алан Кирюхин — российский бизнесмен, ключевой менеджер подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода ограничений.
Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили — функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.
Их действия, по оценке СНБО Украины, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Ограничения введены сроком на 10 лет и включают:
блокирование активов;
запрет торговых операций;
приостановление действия лицензий и других разрешений;
запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
бессрочное лишение государственных наград Украины.