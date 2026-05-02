Анджей Почобут вошел в состав Совета при президенте Польши 2.05.2026, 19:59

Решение принял Кароль Навроцкий.

Экс-глава Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис и вышедший на свободу журналист Анджей Почобут вошли в состав Совета по делам по делам польской диаспоры и поляков за рубежом при президенте Польши.

Соответствующее решение было подписано 2 мая 2026 года в Варшаве президентом Польши Каролем Навроцким. Данное назначение является признанием их многолетней деятельности в интересах поляков, проживающих за пределами страны.

Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com