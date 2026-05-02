Анджей Почобут вошел в состав Совета при президенте Польши
- 2.05.2026, 19:59
Решение принял Кароль Навроцкий.
Экс-глава Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис и вышедший на свободу журналист Анджей Почобут вошли в состав Совета по делам по делам польской диаспоры и поляков за рубежом при президенте Польши.
Соответствующее решение было подписано 2 мая 2026 года в Варшаве президентом Польши Каролем Навроцким. Данное назначение является признанием их многолетней деятельности в интересах поляков, проживающих за пределами страны.
Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».
В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).
Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.
В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.