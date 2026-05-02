2 мая 2026, суббота, 20:28
  • 2.05.2026, 19:59
Анджей Почобут вошел в состав Совета при президенте Польши

Решение принял Кароль Навроцкий.

Экс-глава Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис и вышедший на свободу журналист Анджей Почобут вошли в состав Совета по делам по делам польской диаспоры и поляков за рубежом при президенте Польши.

Соответствующее решение было подписано 2 мая 2026 года в Варшаве президентом Польши Каролем Навроцким. Данное назначение является признанием их многолетней деятельности в интересах поляков, проживающих за пределами страны.

Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько