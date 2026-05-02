закрыть
2 мая 2026, суббота, 21:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спасатели вынесли женщину из горящей квартиры в Минске

  • 2.05.2026, 20:25
Иллюстрационное фото

Мужчина, который был там же, погиб.

Минские спасатели ликвидировали возгорание в многоэтажке по улице М. Танка. Сигнал о задымлении поступил на пульт через автоматическую систему «Молния». Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что очаг возгорания находится в квартире на пятом этаже, где горели мебель и личные вещи.

В ходе разведки в задымленном коридоре была обнаружена женщина. Спасатели использовали специальную маску, чтобы вывести пострадавшую на свежий воздух и передать врачам. К сожалению, в жилой комнате также было найдено тело мужчины без признаков жизни. В данный момент специалисты выясняют все обстоятельства и причину трагедии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

