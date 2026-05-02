Нужно ли платить налог на дорогую собаку 2.05.2026, 21:24

В налоговой дали ответ.

Житель Гомеля купил сыну породистого щенка на день рождения, однако после покупки задался вопросом, нужно ли платить налог за питомца, и обратился за разъяснениями в редакцию журнала «Белка».

В налоговой инспекции по Советскому району Гомеля пояснили, что налог обязателен для всех владельцев собак, достигших трехмесячного возраста. При этом не имеет значения, является ли животное породистым или беспородным.

На данный момент ставка налога в Гомеле составляет 14 рублей в квартал за одну собаку. Для потенциально опасных пород предусмотрен повышенный тариф — 67 рублей, однако окончательный перечень таких пород пока еще не утвержден.

В Минске действует более низкая ставка — 11,10 рубля за собаку в квартал. Повышенные тарифы там также пока не применяются из-за отсутствия официального списка опасных пород.

Налог начисляется раз в три месяца и включается в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги.

При этом предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Полностью освобождены от уплаты налога инвалиды I и II группы, а также владельцы собак-поводырей. Частичные льготы (на одну собаку) предоставляются инвалидам III группы, пенсионерам, родителям детей-инвалидов, многодетным семьям и жителям частного сектора.

Если у льготника несколько собак, налог он обязан платить за ту, по которой ставка выше. Если ставки одинаковые, можно самостоятельно выбрать, на какую собаку будет распространяться льгота.

