Украинка сенсационно обыграла россиянку на престижном теннисном турнире в Мадриде 1 2.05.2026, 21:17

Это первый крупный титул Марты Костюк.

Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой престижного турнира WTA 1000 в Мадриде, победив в финале россиянку Мирру Андрееву, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге.

На старте матча была равная борьба, после чего Костюк сделала рывок, выиграв три гейма подряд — 6:3. Во втором сете Андреева вела 3:1 после двух брейков, но Марта сумела выровнять игру, а в концовке дожать соперницу — 7:5.

Это самый большой титул в карьере 23-летней украинки.

