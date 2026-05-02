Украинка сенсационно обыграла россиянку на престижном теннисном турнире в Мадриде

Украинка сенсационно обыграла россиянку на престижном теннисном турнире в Мадриде1
- 2.05.2026, 21:17
Это первый крупный титул Марты Костюк.
Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой престижного турнира WTA 1000 в Мадриде, победив в финале россиянку Мирру Андрееву, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге.
На старте матча была равная борьба, после чего Костюк сделала рывок, выиграв три гейма подряд — 6:3. Во втором сете Андреева вела 3:1 после двух брейков, но Марта сумела выровнять игру, а в концовке дожать соперницу — 7:5.
Это самый большой титул в карьере 23-летней украинки.