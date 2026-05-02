В Украину из Беларуси залетела воздушная цель 2.05.2026, 22:11

Возможно, это воздушный шар.

Воздушная цель из Беларуси вечером 2 мая пересекла государственную границу с Украиной, сообщили мониторинговые Telegram-каналы, заметил сайт New Voice.

Мониторы предполагают, что это воздушный шар. Его фиксировали над Чернобыльской зоной отчуждения.

При этом в 21:12 по Минску объявили воздушную тревогу в Киеве. В КОВА сообщили, что в области зафиксировано движение БПЛА, в регионе работают силы ПВО.

В то же время ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко предупреждал о возможных провокациях со стороны Беларуси.

«Относительно Беларуси — все их действия в пограничье фиксируются, по состоянию на сейчас, с той стороны возможны разве мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне. Не более. Поэтому, лучше их белорусам не делать», — писал он.

2 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне наблюдалась «специфическая активность» у границы Беларуси.

