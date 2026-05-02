Черноморский флот России уже лишился 30% своих кораблей 2.05.2026, 22:55

Возможности РФ резко ограничились.

Черноморский флот России, некогда считавшийся одной из ключевых сил в регионе, понес серьезные потери и утратил значительную часть своих возможностей. По оценкам, Москва лишилась около 30% флота — это от 24 до 29 кораблей, включая флагманский крейсер «Москва» и несколько десантных судов, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Оставшиеся силы продолжают существовать, однако их наступательный потенциал существенно снизился. В строю остаются лишь несколько ударных кораблей, включая фрегаты, корветы и подводные лодки. Это резко ограничивает возможности России по проведению масштабных операций на море.

Особенно заметно ухудшилось ракетное вооружение флота. Если ранее он мог запускать массированные удары крылатыми ракетами «Калибр», то теперь такие возможности значительно ограничены. Количество платформ для запуска сократилось, а повреждения инфраструктуры и проблемы с обслуживанием замедляют подготовку новых атак.

Ключевую роль в ослаблении флота сыграли действия Украины, которая применила асимметричную тактику. Вместо традиционного флота Киев использует морские беспилотники с взрывчаткой, а также наносит высокоточные ракетные удары. Атаки направлены не только на корабли, но и на базы, верфи, системы наблюдения и управления.

Особое значение имели удары по Севастополю — главной базе флота. В результате Россия была вынуждена перебазировать часть сил в Новороссийск, однако и там корабли остаются под постоянной угрозой. Это серьезно ограничивает их маневренность и фактически вынуждает оставаться в портах.

Дополнительной проблемой стала невозможность полноценного ремонта. Закрытие пролива Босфор и отсутствие необходимых мощностей привели к тому, что поврежденные корабли не восстанавливаются, а их боеспособность постепенно снижается.

