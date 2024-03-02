Украина улучшила морские дроны, которые уничтожают корабли российского флота
- 2.03.2024, 10:05
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Генерал СБУ раскрыл подробности.
Украина усовершенствовала дроны «Морской малыш», с помощью которых топит российские военные корабли. Об этом пишет издание Business Insider.
Как рассказал генерал СБУ Иван Лукашевич, теперь у спецслужб совершенно другие параметры дронов.
«Особенно по сравнению с теми, которые мы впервые испытали в октябре 2022 года для атаки на российские военные корабли в Севастопольской бухте», — сказал он.
«Мы осознали недостатки этих первых проектов, но производитель не мог их предусмотреть, потому что в то время в мире не было опыта создания таких высокотехнологичных дронов», — отметил генерал.
В материале говорится, что Силы обороны Украины использовали эти морские беспилотоники в многочисленных операциях в акватории Черного моря. Дешевые в производстве и дистанционно управляемые дроны дают Украине асимметричное преимущество перед Россией.
По словам Лукашевича, «Морской малыш» прошел через три этапа модификаций:
первый этап – увеличение размера боеголовки;
второй этап — улучшение мореходных качеств, гарантировавшее возможность плавания при более высоких волнах;
третий этап – увеличение дальности действия.
Издание пишет, что теперь «Морской малыш» может преодолеть расстояние в два раза больше, чем между Одесской и оккупированным Севастополем.
Лукашевич отметил, что Украина также хотел сделать их многоразовыми. СБУ использует несколько площадок для испытания дронов. Происходят постоянные передислокации, даже спецоперации проводятся с разных командных пунктов в разных районах.
«Если будет угроза, мы ее обязательно найдем, локализуем и уничтожим», — сказал Лукашевич.