Украина улучшила морские дроны, которые уничтожают корабли российского флота 2.03.2024, 10:05

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Генерал СБУ раскрыл подробности.

Украина усовершенствовала дроны «Морской малыш», с помощью которых топит российские военные корабли. Об этом пишет издание Business Insider.

Как рассказал генерал СБУ Иван Лукашевич, теперь у спецслужб совершенно другие параметры дронов.

«Особенно по сравнению с теми, которые мы впервые испытали в октябре 2022 года для атаки на российские военные корабли в Севастопольской бухте», — сказал он.

«Мы осознали недостатки этих первых проектов, но производитель не мог их предусмотреть, потому что в то время в мире не было опыта создания таких высокотехнологичных дронов», — отметил генерал.

В материале говорится, что Силы обороны Украины использовали эти морские беспилотоники в многочисленных операциях в акватории Черного моря. Дешевые в производстве и дистанционно управляемые дроны дают Украине асимметричное преимущество перед Россией.

По словам Лукашевича, «Морской малыш» прошел через три этапа модификаций:

первый этап – увеличение размера боеголовки;

второй этап — улучшение мореходных качеств, гарантировавшее возможность плавания при более высоких волнах;

третий этап – увеличение дальности действия.

Издание пишет, что теперь «Морской малыш» может преодолеть расстояние в два раза больше, чем между Одесской и оккупированным Севастополем.

Лукашевич отметил, что Украина также хотел сделать их многоразовыми. СБУ использует несколько площадок для испытания дронов. Происходят постоянные передислокации, даже спецоперации проводятся с разных командных пунктов в разных районах.

«Если будет угроза, мы ее обязательно найдем, локализуем и уничтожим», — сказал Лукашевич.