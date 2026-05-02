Взрывное лето
- Александр Карпюк
- 2.05.2026, 22:26
Время «крыльщиков» начинается буквально на днях.
А пока мы все ждем очередной отчет от центра мидл-страйка Сил беспилотных систем Украины, хотел бы поговорить о перспективах этого направления на ближайшее будущее.
И это важно, потому что у нас скоро лето. А лето — это время крыльев. Потому что погодные условия позволяют летать далеко, видеть далеко, а во всех бригадах, которые переходят с зимнего режима (Mavic + FPV) на летний, неожиданно крыльщик становится очень нужным юнитом. Мы даже когда-то шутили, что есть парабола необходимости крыльщика: зимой — «что вы делаете, чем занимаетесь, почему вы не летаете, надо вас всех в Mavic отправить»; летом — «бла-бла-бла, нужно больше целей (а они все за зоной работы Mavic), летайте больше, почему у нас так мало экипажей на дежурстве».
Я видел эту параболу сурка несколько лет, и этот год не будет другим. Он будет сложнее из-за появления зенитных подразделений, потребует лучшего планирования полетов и присутствия качественных пилотов при организации работы (иначе подразделение будет просто кормить крыльями зенитные экипажи врага, улучшая статистику подразделений «Рубикона»), но сама функция не изменится. И время крыльщиков начинается буквально на днях.
Но это лето будет дополнено некоторыми функциями для крыльщиков, от которых враг будет буквально потрясен.
Если вы следите за отчетами штаба координации мидл-страйка СБС, то вы могли заметить три тенденции:
Поражений становится все больше с каждой неделей.
Помимо топовых, очень ценных целей, таких как РЛС и ЗРК, начинают появляться тактические цели — всякие грузовики, РСЗО и прочее.
Количество подразделений, участвующих в этом, постоянно растет.
И да, вы правильно понимаете общую тенденцию. Мидл-страйк становится базовой функцией для бригад СБС (и не только), и это расширение скоординировано именно на это лето. Я не знаю, сколько бригад начнут работать мидлами. Но там будет 59-я и экипажи «Инквизиции». И не только, потому что я знаю еще несколько бригад, где пилоты обучаются мидл-страйкам.
Поэтому противника ждет очень взрывное лето.
Александр Карпюк «Фейсбук»