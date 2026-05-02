Взрывное лето Александр Карпюк

2.05.2026, 22:26

1,098

Время «крыльщиков» начинается буквально на днях.

А пока мы все ждем очередной отчет от центра мидл-страйка Сил беспилотных систем Украины, хотел бы поговорить о перспективах этого направления на ближайшее будущее.

И это важно, потому что у нас скоро лето. А лето — это время крыльев. Потому что погодные условия позволяют летать далеко, видеть далеко, а во всех бригадах, которые переходят с зимнего режима (Mavic + FPV) на летний, неожиданно крыльщик становится очень нужным юнитом. Мы даже когда-то шутили, что есть парабола необходимости крыльщика: зимой — «что вы делаете, чем занимаетесь, почему вы не летаете, надо вас всех в Mavic отправить»; летом — «бла-бла-бла, нужно больше целей (а они все за зоной работы Mavic), летайте больше, почему у нас так мало экипажей на дежурстве».

Я видел эту параболу сурка несколько лет, и этот год не будет другим. Он будет сложнее из-за появления зенитных подразделений, потребует лучшего планирования полетов и присутствия качественных пилотов при организации работы (иначе подразделение будет просто кормить крыльями зенитные экипажи врага, улучшая статистику подразделений «Рубикона»), но сама функция не изменится. И время крыльщиков начинается буквально на днях.

Но это лето будет дополнено некоторыми функциями для крыльщиков, от которых враг будет буквально потрясен.

Если вы следите за отчетами штаба координации мидл-страйка СБС, то вы могли заметить три тенденции:

Поражений становится все больше с каждой неделей.

Помимо топовых, очень ценных целей, таких как РЛС и ЗРК, начинают появляться тактические цели — всякие грузовики, РСЗО и прочее.

Количество подразделений, участвующих в этом, постоянно растет.

И да, вы правильно понимаете общую тенденцию. Мидл-страйк становится базовой функцией для бригад СБС (и не только), и это расширение скоординировано именно на это лето. Я не знаю, сколько бригад начнут работать мидлами. Но там будет 59-я и экипажи «Инквизиции». И не только, потому что я знаю еще несколько бригад, где пилоты обучаются мидл-страйкам.

Поэтому противника ждет очень взрывное лето.

Александр Карпюк «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com