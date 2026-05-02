Каспаров рассказал о новой опасности для Путина 2.05.2026, 21:36

Гарри Каспаров

Политик объяснил, как «устроена» российская элита «изнутри».

Пока российские олигархи имели возможность зарабатывать на войне в Украине, они ее поддерживали, но, поскольку ситуация изменилась и теперь эти люди терпят убытки, они могут призвать Путина к ответу, высказал мнение один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров. Именно недовольства элит главе Кремля стоит сейчас бояться больше всего.

Об этом российский оппозиционер рассказал в интервью для «24 канала» на YouTube.

Политик объяснил, как «устроена» российская элита «изнутри»: «Они понимали, что в этих внутренних раскладах всегда кто-то может пострадать, но в целом система работала исправно. Интерес элиты, которая сидела на этих денежных потоках, всегда соблюдался. Понятно, что были какие-то эксцессы, когда кто-то выбивался, начиная с Ходорковского и кончая недавними зачистками, но в целом правящий класс, живущий на ренту нефти и газа, чувствовал себя хорошо. А вот сейчас я подозреваю, что они тоже между собой обсуждают, для них это вопрос конкретный: а за что платим?»

«Понятно, украинцев убивают (людей и в Африке убивают), а за что платим? Это вопрос, который задавал покойный Пригожин три года назад не потому, что ему расхотелось убивать украинцев или вести войну, а потому что это для бизнеса было плохо, но в тот момент элитное большинство чувствовало, что война в Украине — дело прибыльное. Опять же все определяется экономикой», — пояснил Каспаров.

