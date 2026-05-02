2 мая 2026, суббота, 22:27
Российские и малийские военные сдали «супербазу» на севере Мали

  2.05.2026, 21:18
В ближайшее время наемники из РФ могут покинуть целый ряд городов.

Военнослужащие «Африканского корпуса» и военные Мали покинули «суперлагерь» Тессалит — ключевой опорный пункт военных на севере Мали, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей Фронта освобождения Азавада (FLA) и местных чиновников. Отход подтвердил провоенный блог «Рыбарь». Дальше российские и малийские военные могут оставить Агельхок, Анефис и Гао, сказал «Агентству» Хени Нсайбии, старший аналитик проекта мониторинга конфликтов ACLED.

О том, что российские военные и армия Мали потеряли контроль над базой Тессалит также сообщает France24. По информации AFP, это произошло после атак повстанцев в пятницу.

Источник в силовых структурах города Гао (к югу от Тессалита) сообщил AFP, что «никаких столкновений» во время захвата Тессалита повстанческими силами не было, и что регулярные войска уже ушли, когда нападавшие вошли на территорию.

Местный чиновник сказал AFP, что российские военные также покинули свои позиции в этом районе.

«Африканский корпус» не подтверждал это в своем аккаунте. Проект «Африкарь», который ведет команда z-блога «Рыбарь», сообщил, что лагерь в Тессалите «был оставлен силами ВС Мали в рамках тактического маневра, чтобы не допустить окружения и сохранить личный состав для контрудара».

Telegram-канал «Белые дяди в Африке», освещающий деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке, опубликовал видео, снятые повстанцами на, как утверждается, военной базе в Тессалите. При этом сообщений о боях в регионе, как пишет канал, не было.

Позиции России в Мали. Тессалит — ключевая база для военных с длинной взлетно-посадочной полосой, которую сначала использовали французы, а потом российские военные, сказал в разговоре с «Агентством» Ульф Лэссинг, руководитель программы по Сахелю в Фонде Конрада Аденауэра. Все дороги из Алжира проходят через Тессалит и уже оттуда ведут вглубь Мали, отметил он.

Отход от Тессалита следует рассматривать как часть более крупного тактического выхода, считает Хени Нсайбии, старшего аналитика проекта мониторинга конфликтов ACLED: «Вчерашние отчеты показали, что они также покидают Агельхок, Анефис и Гао в дополнение к выходу из других районов, упомянутых ранее. Это позволяет силам концентрироваться в других местах и обезопасить эти районы».

Атаки на Тимбукту, Гао и Менаку — три главных города на севере — могут стать следующим вызовом для малийских и российских военных, говорит Лэссинг. Тессалит — уже четвертая база, потерянная российскими военными, отметил эксперт. Он не уточнил, о каких именно базах идет речь. Ранее сообщалось об отходе из Кидаля. По словам Нсайбии, малийские и российские военные также отошли от Бера, Тессита и Лаббезанги. «Север страны ускользает из-под контроля», — считает Лэссинг.

Последние события в Мали указывают на провал разведки, кризис власти и частичный коллапс армии в ключевых опорных пунктах и на стратегически важных объектах, считает Нсайбия.

Отступление позволяет малийской армии и «Африканскому корпусу» сконцентрировать силы вокруг Бамако и его окрестностей. Это может помочь стабилизировать ситуацию в краткосрочной перспективе, отмечает Нсайбия.

Однако стабилизация достигается ценой серьезного стратегического поражения, включая утрату большей части ранее отвоеванных территорий, считает эксперт. По его мнению, даже если режим военной хунты в Мали устоит, последние события все равно станут серьезным стратегическим и репутационным ударом для Кремля, особенно учитывая масштаб территориальных потерь и неспособность предотвратить крупные скоординированные атаки.

Поддержка со стороны российских военизированных структур позиционировалась как один из ключевых столпов стратегии безопасности хунты, сказал в разговоре с «Агентством» Дэниел Эйзенга, исследователь Африканского центра стратегических исследований. «Однако неослабевающая и расширяющаяся активность боевиков ставит под вопрос эффективность такого подхода», — отметил эксперт.

