27 апреля 2026, понедельник, 11:58
Путин отменил парад на Красной площади?

  • 27.04.2026, 10:28
Воздушной части точно не будет.

Экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий в эфире Radio NV прокомментировал информацию о том, что россияне размышляют над тем, чтобы отменить парад к 9 мая.

«Что они об этом размышляют, это уже 100%. Это не наши предположения, потому что они уже точно (это известно, это объявлено) отменили воздушную часть парада», — отметил Дикий.

Также он объяснил, что это означает:

«Их ПВО не умеет нормально различать свой-чужой, и поэтому единственный способ прикрыться с неба — это дать ПВО команду — сбивать все, что летит. И поэтому отменяется воздушный парад, чтобы все, что будет лететь 9 мая, заведомо было украинским, а не российским. То есть здесь качество своего ПВО они уже публично признали.

Но, добавил ветеран, остается интрига относительно наземной части.

«Даже если они в последний момент таки что-то на бегу проведут, пробегутся по Красной площади, сам факт, что они вынуждены это готовить в тайне, — это уже обо всем говорит на самом деле. Но посмотрим, рискнут ли хотя бы пробежать. Не факт».

В 2026 году информации о проведении парада на Красной площади очень мало, традиционных репетиций не происходит».

