Кремль уже не может этого скрыть

Кремль уже не может этого скрыть1
- Виталий Шапран
- 27.04.2026, 7:54
Путин в отчаянии.
На прошлой неделе российский диктатор как-то неуверенно объяснял снижение ВВП РФ за первые два месяца 2026 года на 1,8% изменением погодных условий и большим количеством выходных, чем в 2025 году.
Объяснения давались публично прямо на совещании экономического блока правительства РФ и ЦБР, и выглядели немного смешно. Все, кто сидел за столом с Путиным, понимали, кто именно виноват в экономическом кризисе РФ, который уже не может скрыть даже официальная статистика, но большинство членов экономического блока просто молча смотрели на стол, за которым сидели.
В апреле российское правительство получит нефтегазовые доходы в бюджет в размере около 1 трлн рублей, что вдвое больше, чем в среднем за предыдущие месяцы, именно из-за роста «налоговой» цены на российскую нефть до 77 долларов за баррель.
Но дополнительные доходы бюджета не согрели душу диктатора, ведь за первый квартал дефицит федерального бюджета составил 4,6 трлн. И хотя цифры дефицита консолидированного бюджета за первый квартал правительство РФ скрывает, но известно, что уже за первые два месяца он составил около 6 трлн рублей.
Российские регионы, которые ранее генерировали профицит, начали 2026 год с генерации дефицита, причем с космической скоростью. Поэтому апрельский триллион рублей для путинского бюджета – это как лечить пулевое ранение подорожником.
Виталий Шапран, «Фейсбук»