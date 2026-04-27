Кремль уже не может этого скрыть 1 Виталий Шапран

27.04.2026, 7:54

4,836

Виталий Шапран

Путин в отчаянии.

На прошлой неделе российский диктатор как-то неуверенно объяснял снижение ВВП РФ за первые два месяца 2026 года на 1,8% изменением погодных условий и большим количеством выходных, чем в 2025 году.

Объяснения давались публично прямо на совещании экономического блока правительства РФ и ЦБР, и выглядели немного смешно. Все, кто сидел за столом с Путиным, понимали, кто именно виноват в экономическом кризисе РФ, который уже не может скрыть даже официальная статистика, но большинство членов экономического блока просто молча смотрели на стол, за которым сидели.

В апреле российское правительство получит нефтегазовые доходы в бюджет в размере около 1 трлн рублей, что вдвое больше, чем в среднем за предыдущие месяцы, именно из-за роста «налоговой» цены на российскую нефть до 77 долларов за баррель.

Но дополнительные доходы бюджета не согрели душу диктатора, ведь за первый квартал дефицит федерального бюджета составил 4,6 трлн. И хотя цифры дефицита консолидированного бюджета за первый квартал правительство РФ скрывает, но известно, что уже за первые два месяца он составил около 6 трлн рублей.

Российские регионы, которые ранее генерировали профицит, начали 2026 год с генерации дефицита, причем с космической скоростью. Поэтому апрельский триллион рублей для путинского бюджета – это как лечить пулевое ранение подорожником.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com