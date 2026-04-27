27 апреля 2026, понедельник, 9:19
Таксист отказался везти минчанку и ее ребенка с аутизмом

2
  27.04.2026, 8:45
  • 1,480
Таксист отказался везти минчанку и ее ребенка с аутизмом

Дело дошло до Транспортной инспекции.

На этой неделе в социальных сетях широко обсуждалась история девушки, которую ночью высадил таксист после того, как она изменила способ оплаты с наличных на банковскую карту. Транспортная инспекция встала на сторону пассажирки, также водителя временно заблокировал сервис Яндекс Go.

После публикации этой истории с onliner.by связалась девушка по имени Светлана (имя изменено). Она вызвала такси, чтобы доехать домой с ребенком (у малыша инвалидность из-за расстройства аутистического спектра). Однако таксист отказался везти пассажиров — женщина обратилась в Транспортную инспекцию.

— Это произошло в начале года. Я вызвала такси через приложение (тариф Комфорт+). Заказ принял перевозчик — ИП. Прибыл на место на BYD Yuan Plus. После остановки машины (примерно в сорока сантиметрах от тротуара) мы с ребенком спустились с тротуара на проезжую часть к автомобилю, открыли дверь, поздоровались и начали садиться. Мы не задерживали движение и не делали никаких замечаний, несмотря на то, что водитель для более комфортной посадки пассажиров мог припарковать автомобиль поближе к бордюру, — отмечает собеседница.

— Водитель встретил нас грубостью и агрессией. Как только мы заняли места сзади, он на повышенных тонах потребовал выйти из машины и сообщил, что не повезет нас. Высадил из автомобиля, чем довел дочь до истерики. Отменил он поездку по собственной инициативе, проигнорировав все мои попытки выяснить причину такого поведения.

В момент высадки женщина была настолько напугана и расстроена состоянием ребенка, что не успела потребовать книгу замечаний и предложений, которую перевозчик обязан вести по законодательству.

Ребенок с инвалидностью пережил сильный стресс, и его состояние восстанавливалось еще два дня после инцидента — появился страх перед автомобилями-такси.

Светлана уверена, что водитель отказался от перевозки, увидев особенности здоровья ребенка. Она также отмечает, что в сообществах родителей детей с инвалидностью такие случаи не редкость.

— В общественном транспорте нашим детям не всегда рады… Берешь такси для комфорта — и все равно сталкиваешься с дискриминацией. Утомительно и унизительно, — говорит она.

Реакция Транспортной инспекции

Как рассказала женщина, она обратилась в службу поддержки сервиса, и после долгой переписки ей дали данные водителя. С ними она пошла в Транспортную инспекцию Министерства транспорта, где подробно описала ситуацию. Из ответа инспекции следует: водитель не имел права отказывать пассажиру в услуге.

В ведомстве напомнили, что при отсутствии законных оснований автомобильный перевозчик не имеет права отказаться от исполнения договора перевозки. Кроме того, водитель такси обязан выполнять заказы, полученные через диспетчера или электронную систему, а также быть вежливым и доброжелательным.

Нарушение этих норм рассматривается как административное правонарушение.

В результате перевозчикам дополнительно напомнили о недопустимости дискриминации людей с инвалидностью, а информацию по конкретному случаю передали в региональное подразделение. Позже пришел ответ: водителя привлекли к ответственности.

популярное за неделю

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук