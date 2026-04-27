Таксист отказался везти минчанку и ее ребенка с аутизмом 2 27.04.2026, 8:45

Дело дошло до Транспортной инспекции.

На этой неделе в социальных сетях широко обсуждалась история девушки, которую ночью высадил таксист после того, как она изменила способ оплаты с наличных на банковскую карту. Транспортная инспекция встала на сторону пассажирки, также водителя временно заблокировал сервис Яндекс Go.

После публикации этой истории с onliner.by связалась девушка по имени Светлана (имя изменено). Она вызвала такси, чтобы доехать домой с ребенком (у малыша инвалидность из-за расстройства аутистического спектра). Однако таксист отказался везти пассажиров — женщина обратилась в Транспортную инспекцию.

— Это произошло в начале года. Я вызвала такси через приложение (тариф Комфорт+). Заказ принял перевозчик — ИП. Прибыл на место на BYD Yuan Plus. После остановки машины (примерно в сорока сантиметрах от тротуара) мы с ребенком спустились с тротуара на проезжую часть к автомобилю, открыли дверь, поздоровались и начали садиться. Мы не задерживали движение и не делали никаких замечаний, несмотря на то, что водитель для более комфортной посадки пассажиров мог припарковать автомобиль поближе к бордюру, — отмечает собеседница.

— Водитель встретил нас грубостью и агрессией. Как только мы заняли места сзади, он на повышенных тонах потребовал выйти из машины и сообщил, что не повезет нас. Высадил из автомобиля, чем довел дочь до истерики. Отменил он поездку по собственной инициативе, проигнорировав все мои попытки выяснить причину такого поведения.

В момент высадки женщина была настолько напугана и расстроена состоянием ребенка, что не успела потребовать книгу замечаний и предложений, которую перевозчик обязан вести по законодательству.

Ребенок с инвалидностью пережил сильный стресс, и его состояние восстанавливалось еще два дня после инцидента — появился страх перед автомобилями-такси.

Светлана уверена, что водитель отказался от перевозки, увидев особенности здоровья ребенка. Она также отмечает, что в сообществах родителей детей с инвалидностью такие случаи не редкость.

— В общественном транспорте нашим детям не всегда рады… Берешь такси для комфорта — и все равно сталкиваешься с дискриминацией. Утомительно и унизительно, — говорит она.

Реакция Транспортной инспекции

Как рассказала женщина, она обратилась в службу поддержки сервиса, и после долгой переписки ей дали данные водителя. С ними она пошла в Транспортную инспекцию Министерства транспорта, где подробно описала ситуацию. Из ответа инспекции следует: водитель не имел права отказывать пассажиру в услуге.

В ведомстве напомнили, что при отсутствии законных оснований автомобильный перевозчик не имеет права отказаться от исполнения договора перевозки. Кроме того, водитель такси обязан выполнять заказы, полученные через диспетчера или электронную систему, а также быть вежливым и доброжелательным.

Нарушение этих норм рассматривается как административное правонарушение.

В результате перевозчикам дополнительно напомнили о недопустимости дискриминации людей с инвалидностью, а информацию по конкретному случаю передали в региональное подразделение. Позже пришел ответ: водителя привлекли к ответственности.

