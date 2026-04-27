«Последствия на десять лет» 3 27.04.2026, 9:32

2,058

Экологи оценивают ущерб от экологической катастрофы в Туапсе.

За минувшие десять дней ВСУ нанесли несколько ударов по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу в российском Туапсе. В море вылились нефтепродукты, а дым от пожара на НПЗ распространился на сотни километров. Городские власти признали существование проблемы лишь 23 апреля, спустя неделю после первой атаки с разливом нефти. Кубанский эколог Евгений Витишко рассказал «Эху», какими последствиями это грозит Туапсинскому побережью.

По словам Витишко, части проблем можно было бы избежать, если бы власти отреагировали оперативно.

«Теоретически последствия могли быть ликвидированы достаточно быстро, но, во-первых, власть сейчас практически не признаёт то, что у нас вообще какая-то есть экологическая катастрофа и экологическая ситуация, связанная с загрязнением окружающей среды и причинением ущерба, существенного ущерба и природе, и людям. Сейчас вот по моей информации, они признали локальное загрязнение, то есть в пределах центрального пляжа города Туапсе, а на остальных территориях — нет. А во-вторых, тут щепетильная ситуация, связанная с тем, что это всё происходит на территории «Роснефти», а они никоим образом не хотят себя показывать», — рассказал Витишко.

По мнению эколога, случившееся в Туапсе — это самое крупное экологическое бедствие региона за последнее время. В прессе происходящее сравнивают с разливом нефтепродуктов у побережья Анапы в 2024 году, но катастрофа в Туапсе куда опаснее, уверен Витишко, потому что здесь дело не ограничилось одним только разливом нефти.

«Этот нефтяной дождь — точнее, воздушный поток, который переносит сажевую пыль, насыщенную нефтепродуктами, — он переносится на большие расстояния. Он дошел до Апшерона, до Белореченска — а по некоторым данным и до Армавира, даже до Ставрополя. То есть, это более глобальная ситуация, последствия которой будут сказываться и на соседних муниципальных образованиях. А потом эта выпавшая с осадками сажа просочится в почву (то есть, она тоже будет загрязнена) и в итоге снова стечёт в море. То есть, это последствия на десять лет», — объясняет эколог.

Впрочем, по его словам, сам по себе разлив нефти тоже нельзя недооценивать.

«19 апреля «Прозрачный мир» опубликовал спутниковый снимок, согласно которому площадь нефтяного пятна составляла 7 км². Но разлив увеличивался, пятно растягивалось. А после дождя к этому добавилось вторичное загрязнение нефтепродуктами, которые в течение недели собирали в реке, и они вылились за боновые заграждения. Там вообще пока непонятно, как будет развиваться ситуация, но я думаю, что фактически всё побережье Туапсинского района будет вымазано, а это около 70 км», — сказал Витишко.

