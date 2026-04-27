ISW: Украина нашла критическую уязвимость российской ПВО 1 27.04.2026, 10:19

Удары становятся точнее и дальнобойнее.

Украинские силы нашли слабое место в российской противовоздушной обороне и продолжают его использовать.

Об этом сообщает отчет аналитиков ISW.

Во время удара по Севастополю пострадали несколько российских военных кораблей и береговая инфраструктура. Ярославский нефтеперерабатывающий завод - один из ключевых объектов топливной системы России.

По данным ISW, только за последние две недели Украина нанесла не менее 10 ударов по нефтегазовой инфраструктуре по всей территории России. Это подтверждают геолокационные доказательства.

Почему удары становятся все более точными

Аналитики называют несколько причин, которые делают такие атаки возможными:

— российская система ПВО перегружена и не успевает реагировать на все угрозы;

— Украина наращивает производство собственных беспилотников;

— дальность и количество ударов с марта 2026 года постоянно растут.

Именно перегруженность вражеской противовоздушной обороны позволяет Украине доставать цели, которые раньше были практически недосягаемыми.

Потери Россия несет не только на собственной территории. Удары также фиксируются на оккупированных Украиной землях - в частности в Крыму.

С марта 2026 года интенсивность таких атак заметно возросла. Украина не только увеличивает их количество, но и бьет дальше и точнее.

