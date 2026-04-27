Россиянам с электронными повестками блокируют выезд через Беларусь 1 27.04.2026, 11:35

Включился обмен данными с РФ.

Призывнику из Санкт-Петербурга не позволили вылететь из Беларуси за рубеж, сообщили в Движении сознательных отказчиков (ДСО), пишет The Moscow Times. Там отметили, что ранее таких случаев не наблюдалось и это свидетельствует о «начавшемся обмене данными из электронного реестра воинского учета и реестра повесток между пограничниками двух государств». По информации ДСО, молодой человек в начале месяца получил повестку с требованием прибыть на медосвидетельствование 29 апреля. Вместе с тем в электронном реестре появился запрет на выезд из России.

После этого призывник попытался выехать за границу через Беларусь сухопутным транспортом, что, как отмечают правозащитники, считалось безопасным способом. Однако на границе его сняли с рейса и сообщили о запрете на выезд, не предъявив каких-либо письменных подтверждений. Вторая попытка добраться до аэропорта Минска — на поезде через Смоленск, где не было проверок, — стала успешной. Однако там молодого человека не пропустили на рейс в Тбилиси 23 апреля, а в субботу ему также отказали в вылете по российскому паспорту в Ереван. Во всех случаях имели место только устные объяснения, отмечает ДСО.

Правозащитники подчеркивают, что как запрет для россиян на вылет из аэропорта Минска, так и отказ в пропуске через сухопутную границу между РФ и Беларусью являются «уникальными практиками». Призывникам посоветовали в таких случаях как можно раньше обжаловать запрет на выезд и при необходимости «переходить к жалобам и судебным процедурам».

С марта этого года после полномасштабного запуска реестра электронных повесток россияне стали массово сообщать о блокировке выезда за границу, писала Baza. По данным издания, уведомления получали жители Москвы, Челябинска, Краснодара, Красноярска, Кемеровской области, Казани и других городов.

Первый случай наложения дополнительных ограничений (помимо выезда из РФ) через электронный реестр имел место в ноябре 2025 года в Калининграде, сообщало ДСО. Тогда призывнику пришла повестка на уточнение данных, но в военкомат он не явился. Через 20 дней после назначенной даты система сформировала решение о введении сразу пяти ограничений — запрета на регистрацию ИП, на постановку на учет в качестве самозанятого, приостановки кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, ограничении права управления и регистрацию транспорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com