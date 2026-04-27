СМИ впервые рассказали о трех ранениях Буданова 27.04.2026, 12:34

Коллеги утверждают, что глава ГУР просил побратимов «оставить его».

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, будучи военным разведчиком, был трижды ранен. Об этом пишет «Бабель» в большом материале о новом руководителе ОП.

Впервые – в начале марта 2015 года, во время операции Главного управления разведки Минобороны Украины в оккупированной части Донбасса. Его группа пыталась уничтожить комплекс РЭБ оккупантов, но россияне отвели его в другое место. По дороге назад в районе Горловки Донецкой области разведчики наткнулись на минное поле. Троих бойцов, включая Буданова, ранило – осколки попали ему в шею и лопатку. Коллеги утверждают, что он просил побратимов «оставить его».

«Мы его перевязали, осмотрели, заклеили рану, сделали обезболивающее, подняли и пошли... Осколок из шеи там так и не смогли достать. Уже потом в Днепре делали операцию», – вспоминает один из военных.

Второе ранение «Бабель» описывает без обстоятельств, отмечая, что оно произошло в день рождения его жены Марианны.

«Он мне звонит, а я слышу – там какой-то шум на фоне. Спрашиваю: «Вы там уже начали праздновать мой день рождения?» А он смеется и так легко говорит, что его ранили и везут в госпиталь. Еще шутя считал, все ли пальцы у него на месте», – вспоминает она.

В декабре 2016 года во время очередного задания Буданова ранили в третий раз – пуля раздробила локоть правой руки. Реабилитацию он проходил в одном из лучших военных госпиталей США – Walter Reed National Military Medical Center. Лечение оплачивала американская сторона, питание и проживание – частные доноры. В американскую больницу он прибыл только через полгода после ранения.

Близкие и коллеги Буданова утверждают, что он не был ранен с начала полномасштабного вторжения РФ, как об этом писала российская пропаганда. Большую войну они с женой встретили в ГУР, не попав в узкий круг тех, кто пережил первые недели вторжения в укрытии с президентом.

В марте 2022 года россияне атаковали ракетой штаб-квартиру ГУР МОУ в Киеве, где Буданов был на совещании.

«После мощного взрыва, который оглушил присутствующих, он проверил, все ли в порядке с женой, отряхнулся от пыли и пошел на улицу смотреть на повреждения и обломки», – отметили журналистам очевидцы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com