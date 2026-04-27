Польша строит «армаду дронов» 27.04.2026, 13:43

Варшава опирается на опыт Украины.

Варшава создает масштабный флот беспилотников, опираясь на боевой опыт Украины.

Об этом, как пишет The Guardian, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время конференции в Жешуве, посвящённой восстановлению Украины.

По его словам, нынешняя ситуация в регионе и мире остаётся нестабильной, поэтому крайне важно иметь возможность быстро реагировать на потенциальные угрозы и провокации.

Туск подчеркнул, что Польша намерена создать «армаду беспилотников», используя как основу технический и практический опыт, полученный Украиной в ходе войны.

Он также отметил, что одна из ключевых целей — добиться технологического рывка, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и вся Европа были лучше защищены от воздушных атак.

