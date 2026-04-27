Польша строит «армаду дронов»
- 27.04.2026, 13:43
Варшава опирается на опыт Украины.
Варшава создает масштабный флот беспилотников, опираясь на боевой опыт Украины.
Об этом, как пишет The Guardian, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время конференции в Жешуве, посвящённой восстановлению Украины.
По его словам, нынешняя ситуация в регионе и мире остаётся нестабильной, поэтому крайне важно иметь возможность быстро реагировать на потенциальные угрозы и провокации.
Туск подчеркнул, что Польша намерена создать «армаду беспилотников», используя как основу технический и практический опыт, полученный Украиной в ходе войны.
Он также отметил, что одна из ключевых целей — добиться технологического рывка, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и вся Европа были лучше защищены от воздушных атак.