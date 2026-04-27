Эксперт объяснил, как украинские дроны долетели до Урала 1 27.04.2026, 14:20

Российская ПВО провалилась.

СССР в свое время сформировал большие производственные мощности на Урале, поскольку был убежден в его безопасности. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, в эфире Radio NV, комментируя атаку украинских БПЛА на регион.

«Во время Второй мировой войны ни одно средство поражения не долетало на такую глубину, поэтому все производственные мощности Советского Союза формировались на такой глубине. Если мы говорим, например, о технологических возможностях, то во время Второй мировой войны не было таких средств поражения, которые летают на 3000 км. Но у Украины к началу полномасштабной войны таких средств тоже не было. Наши западные партнеры до сих пор не предоставляют нам возможности использовать такое оружие и не предоставляют нам такое оружие. То есть это украинская разработка», – рассказал Храпчинский.

Он добавил, что для преодоления таких расстояний беспилотнику необходимы современные технологические решения, в частности надежная навигация и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

«Третий элемент – это отсутствие российской противовоздушной обороны (ПВО) на такой глубине. Это помогает нам решать такие сложные задачи. Скорее всего, это связано с тем, что большинство российских систем противовоздушной обороны были передислоцированы либо в Московский регион, либо ближе к прифронтовым линиям, либо на временно оккупированную территорию Украины», – добавил Храпчинский.

