Кремль молчит о экологической катастрофе в Туапсе 27.04.2026, 15:46

«Нефтяные дожди» и токсичный смог не попали в эфир федеральных каналов.

Федеральные телеканалы умолчали об экологической катастрофе в Туапсе. Россиянам не рассказали ни об утечке нефтепродуктов в реки и Черное море, ни о выбросах токсичных веществ после пожаров на терминале, ни о «нефтяных дождях», приведших к массовой гибели птиц, пишет «Можем объяснить». Вместо этого в программах «Вести недели», «Воскресное время» и «Итоги недели» обсуждали «затишье» в конфликте США и Ирана, стрельбу в Вашингтоне, реакцию Китая на санкции ЕС, а также положение дел на войне в Украине.

В ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» акцент был сделан на атаках беспилотников, которые впервые с начала войны достигли Екатеринбурга, и эвакуации президента США Дональд Трампа из-за покушения во время ужина с журналистами, тогда как катастрофа в Туапсе в эфир не попала. Программа «60 минут» Ольги Скабеевой и Евгения Попова была посвящена боевым действиям на Ближнем Востоке, включая обстановку в Ормузском проливе. Также обсуждалась санкционная политика Запада и финансовая помощь ЕС для Украины.

На ток-шоу НТВ «Место встречи» тоже проигнорировали экологическое бедствие в Туапсе. Вместо этого гости сосредоточились на военной стратегии Германии, проблемах НАТО и внутренних экономических трудностях, включая рост долговой нагрузки россиян и банкротств среди молодежи.

Чрезвычайную ситуацию в Туапсе до сих пор никак не прокомментировал и президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифингах также ни разу про это не упомянул.

В апреле украинские беспилотники дважды, 16 и 20 числа, атаковали нефтяной терминал в Туапсе. В результате на территории объекта возникли крупные пожары. Полностью терминал удалось потушить лишь к вечеру 24 апреля. При этом смог от пожара успел охватить практически все черноморское побережье России, в том числе Сочи и Анапу, а также добрался до Ставрополя и Армавира.

В ряде районов прошел «нефтяной дождь», а концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе превысили норму в два раза, сообщал Роспотребнадзор. Местные жители пожаловались на тяжелый запах и проблемы с дыханием. Об угрозе массового отравления россиян и риске развития онкологии из-за токсичного дыма предупредил один из разработчиков «Новичка», химик Вил Мирзаянов.

Кроме того, нефтепродукты попали в реки и Черное море, где образовалось пятно площадью 10 тысяч м². На пляже Сочи нашли мертвых дельфинов. Также была зафиксирована гибель рыб. Эколог Евгений Витишко назвал происходящее в Краснодарском крае «крупнейшим экологическим бедствием региона» за последнее время, которое будет оказывать негативное влияние на местную окружающую среду в течение нескольких лет.

