Украинцы уничтожили российские РСЗО «Торнадо» и пункты управления дронами 27.04.2026, 16:58

Также поражены склады боеприпасов.

Силы обороны Украины нанесли удары по складу боеприпасов, РСЗО «Торнадо-С» и пунктам управления российских оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Поражен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника в районе населенного пункта Селидово под Донецком.

«В Мелитополе (ВОТ Запорожской области) поражена реактивная система залпового огня «Торнадо-С». Степень повреждений уточняется.

Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области», - говорится в сообщении.

Силы обороны атаковали ремонтное подразделение оккупантов в районе населенного пункта Николаевка Запорожской области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

