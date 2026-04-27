Украинцы уничтожили российские РСЗО «Торнадо» и пункты управления дронами
- 27.04.2026, 16:58
Также поражены склады боеприпасов.
Силы обороны Украины нанесли удары по складу боеприпасов, РСЗО «Торнадо-С» и пунктам управления российских оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Поражен склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника в районе населенного пункта Селидово под Донецком.
«В Мелитополе (ВОТ Запорожской области) поражена реактивная система залпового огня «Торнадо-С». Степень повреждений уточняется.
Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области», - говорится в сообщении.
Силы обороны атаковали ремонтное подразделение оккупантов в районе населенного пункта Николаевка Запорожской области.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.