Когда стоит доверять интуиции?

Психологи объяснили, почему внутренний голос не всегда стоит слушать.

Совет «доверяй интуиции» давно стал универсальным, но психологи предупреждают, что внутренний голос не всегда надежен. Часто за него принимают тревожные мысли, которые лишь усиливают страх и мешают принимать решения, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По данным опроса 2026 года, более 70% людей хотя бы иногда прислушиваются к интуиции. Однако ученые до сих пор не пришли к единому пониманию, что это такое и насколько ей можно доверять. Эксперты отмечают, что интуитивные решения основаны на эмоциях и могут быть подвержены ошибкам и предубеждениям.

Главная проблема — путаница между интуицией и тревогой. Последняя обычно сопровождается физическими симптомами: учащенным сердцебиением, напряжением, потливостью. Кроме того, тревожные мысли часто навязчивы, срочны и окрашены в негатив — например, ожиданием худшего сценария.

Интуиция, напротив, чаще воспринимается как спокойное ощущение ясности. Она не давит и не требует немедленных действий, а скорее оставляет пространство для выбора.

Психологи советуют не принимать решения в состоянии тревоги. Вместо этого стоит сделать паузу, оценить реальность своих опасений и отделить мысли от фактов.

Помогают также дыхательные техники и осознанное наблюдение за своими эмоциями.

Специалисты подчеркивают: внутренний голос может быть полезным ориентиром, но только если он не продиктован страхом.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com