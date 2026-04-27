Сколько белорусов живет в Грузии 27.04.2026, 18:29

Цифра немаленькая.

я Грузия давно стала вторым домом для многих граждан Беларуси. По данным официальной статистики, в 2022 году в эту страну перебралось более 108 тыс. человек из России, Украины и Беларуси.

Из них – 11,3 тыс. белорусов. Не так много, как россиян или украинцев, но все равно это внушительный приток для небольшой Грузии.

После первоначального наплыва 12,5 тыс. наших соотечественников в 2022 году число белорусов в Грузии неуклонно идет на спад.

Так, к 2025-му их стало на 127 человек меньше. Для сравнения: россиян сейчас – 72,5 тыс., украинцев – 24,4 тыс. В целом же граждане упомянутых трех стран составляют уже 2,6% всего населения Грузии.

Любопытная деталь: местные жители в республике вымирают. Естественный прирост в Грузии отрицательный: смертность превышает рождаемость почти на 32 тыс. человек.

Тем не менее общая численность населения там выросла до 3,9 млн. Преимущественно за счет приезжих из России, Украины и Беларуси.

Большинство иностранцев, включая белорусов, выбирает для жизни Тбилиси и Батуми. И это неслучайно: гражданам Беларуси, России, Украины, США и стран ЕС можно находиться в Грузии без визы и регистрации целый год.

А если задержаться на полгода (хотя бы на 183 дня за последние шесть месяцев), можно оформлять вид на жительство.

