Нефтяное пятно из Туапсе приближается к дворцу Путина в Геленджике 27.04.2026, 19:23

Фото.

Нефтяное пятно, появившееся в Черном море после атаки БпЛА на морской терминал Роснефть в Туапсе, продвинулось на север. На спутниковом снимке, сделанном 26 апреля, его заметили в 30 км от дворца российского диктатора Владимира Путина на мысе Идокопас.

Край пятна на снимке оказался на расстоянии 50 км от Туапсе, сообщает проект экологического мониторинга Прозрачный мир.

Загрязнение зафиксировали возле села Архипо-Осиповка, которое входит в состав Геленджика. На снимке, сделанном 25 апреля, северный край пятна был возле поселка Новомихайловский в 25 км от Туапсе.

«Агентство. Новости» со ссылкой на эколога пишет, что загрязнение похоже на нефтяное, но с примесями других нефтепродуктов.

27 апреля оперативный штаб Краснодарского края отчитывался, что с трех участков пляжей города собрали 4 165 кубометров загрязненной нефтепродуктами почвы и «водомазутной смеси». По данным оперативного штаба, работы продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка, и в устье реки Туапсе.

26 апреля местные жители опубликовали видео, на котором видно, как мазут с пляжей Туапсе убирали лопатами. Сообщалось, что не хватает людей и техники.

20 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных российских объектов, в том числе НПЗ в Туапсе. Там зафиксировали попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

Российские СМИ писали, что в Туапсе после атаки дронов на НПЗ выпал нефтяной дождь.

В отчете за 26 апреля аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что Украина продолжает использовать перегруженность российских систем противовоздушной обороны для того, чтобы дальнобойными ударами наносить все более масштабный ущерб нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и в оккупированном Крыму.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com