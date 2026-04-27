Медведь пересек белорусско-литовскую границу вплавь

Медведь пересек белорусско-литовскую границу вплавь1
- 27.04.2026, 20:07
Видеофакт.
В Игналинском районе Литвы 27 апреля пограничники заметили медведя, который пересек белорусско-литовскую границу по реке Дисна. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
Медведя с белорусской стороны литовские пограничники заметили на камерах. Он шел в месте, где река Дисна вытекает из Литвы и далее течет по территории Беларуси. Граница между странами там проходит по середине водной преграды.
Медведь прошелся вдоль установленного на литовской стороне забора, осмотрелся у моста через Дисну.
«Совсем рядом с медведем по патрульной дороге на служебном внедорожнике проехали пограничики, однако зверь почти не испугался автомобиля. Вскоре он переплыл Дисну в сторону Литвы, пересек патрульную дорогу и исчез в глубине страны», — рассказали в Службе охраны.
Помимо этого случая, за последние сутки медведя также фиксировали пограничники еще двух литовских пограничных застав. Но нельзя с уверенностью сказать, что это один и тот же зверь, который ходит у границы с Беларусью.