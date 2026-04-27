Командир украинских дронов: Свободолюбивая украинская «птица» прилетает туда, когда хочет, и где 27.04.2026, 21:07

Роберт Бровди рассказал, как Украина переносить войну на территорию России.

«Для противника мы как красная тряпка. Потому что мы переносим войну на его территорию, чтобы он тоже ее почувствовал», — говорит украинский военный, пока его подразделение готовит дальнобойные дроны к запуску по России.

Уже несколько недель Украина все более активно наносит удары вглубь российской территории. Среди целей инфраструктура экспорта нефти — и эти удары происходят как никогда часто.

Командир украинских Сил беспилотных систем заявил в интервью ВВС (с журналистами он говорит нечасто), что такие удары станут еще более интенсивными. Он также утверждает, что украинские дроны убивают рекордное число российских военных — и таким образом сдерживают наступление России на фронте.

«Теперь 1500 километров в глубину российской территории — и 2000 километров — это уже не спокойный тыл, предупреждает Роберт Бровди. — Свободолюбивая украинская „птица“ прилетает туда, когда хочет, и где».

Дальнобойные дроны готовят к запуску в секретном месте, посреди промокшего от дождя поля на востоке Украины. Военные должны действовать быстро и выполнить свои задачи до того, как российские силы смогут засечь их и отправить в их сторону баллистические ракеты. Нам приказывают отойти на безопасное расстояние. Звучат крики команды, затем раздаются громкие звуки двигателя — и мы видим белую вспышку: первый аппарат словно небольшой истребитель взмывает в небо в направлении России.

Президент Украины Владимир Зеленский называет подобные глубокие удары «очень болезненными для Москвы» и говорит, что они наносят российскому энергетическому сектору «критический» ущерб, масштабы которого достигают десятков миллиардов долларов — несмотря на нынешний рост мировых цен на нефть.

Такие атаки стали более интенсивными в том числе и благодаря развитию технологий. Производимые в Украине дроны становятся дешевле и летают на все большее расстояние: модель, за пуском которой мы сейчас наблюдаем, способна преодолеть более 1 тыс. км, а некоторые другие аппараты могут пролететь вдвое дальше.

Но дело еще и в том, куда именно они летят. В дополнение к российской живой силе и военным заводам, приоритетной целью сейчас стал российский энергетический экспорт.

«Путин перекачивает природные ресурсы и конвертирует их в кровавые доллары, — объясняет причины ударов Бровди. — Они меняют недра своей земли на доллары, которые затем направляют против нас в виде „шахедов“ и баллистических ракет».

Жители города Туапсе на российском побережье Черного моря говорят о токсических дождях после того, как за несколько дней были дважды нанесены удары по местному нефтяному терминалу. Но Бровди это не смущает.

«Если нефтеперерабатывающие заводы — это инструмент конвертации ресурсов в деньги, которые потом идут на войну, — это законная военная цель. Подлежит уничтожению, безапелляционно».

Командир Сил беспилотных систем ведет войну в небе из секретной локации, расположенной глубоко под землей. Нас отвезли на встречу с ним в фургоне с полностью затемненными окнами, а затем провели вниз по лестнице — и по коридору с капсулами для сна. В результате мы оказываемся в оборудованной по последнему слову техники пещере, которая с потолка до пола заполнена экранами.

В помещении раздаются сигналы электронного оборудования, десятки мужчин в футболках и худи, склонившиеся над клавиатурами и джойстиками, получают новую информацию. Они следят за видеокадрами, которые приходят сюда непосредственно с поля боя, от пилотов дронов с такими позывными, как «Кит Кат» и «Анталия».

Силы беспилотных систем, которые возглавляет Бровди, составляют только 2% украинской армии, однако, как говорит командир, они уничтожают около трети всех целей. Размеры их собственных потерь, по словам Бровди, — это не секрет: менее 1% в год.

Все без исключения удары фиксируются на видеокамеры и регистрируются. На одном из мониторов демонстрируется таблица с данными о результатах ударов, которая обновляется в реальном времени.

За последнюю неделю Бровди сообщил о поражении более 10 офицеров ФСБ на оккупированных территориях, а также многих энергетических объектов в России. Он настаивает, что его силы критически важны, чтобы Путин не мог публично заявлять о своих победах — особенно о выполнении заявленной задачи в течение нескольких месяцев захватить всю территорию Донбасса. «Ну что он курит вообще? Это нереально, понимаете, мы растянем это на долгие годы, эту всю историю», — резко говорит Бровди.

Четыре года назад Бровди намного привычнее чувствовал себя совсем не в грязных окопах, а в аукционных домах, таких как Christie's. В то время он был состоятельным торговцем зерном, который также коллекционировал произведения искусства. Теперь о его довоенной жизни напоминают картины и скульптуры украинских авторов, размещенные в бункере. Рядом с ними — корпусы ракет и захваченные дроны. Он этнический венгр из города Ужгорода на западе Украины и больше всего известен по своему военному позывному «Мадьяр». До войны он был гладко выбрит, но теперь носит длинную рыжую бороду с проседью.

Бизнесмен решил пойти добровольцем в украинскую армию непосредственно перед полномасштабным вторжением России. «Все понимали, что война так или иначе неотвратима», — говорит он — и рассказывает, что записался в Территориальную оборону, а затем принимал участие в некоторых самых ожесточенных битвах, в том числе за Бахмут.

Впервые о большом потенциале дронов он узнал, когда попал под огонь россиян под Херсоном. Бровди вспомнил о беспилотнике, который когда-то покупал для своих детей, и начал обеспечивать свое подразделение подобными устройствами. Внезапно он получил возможность подниматься над российскими позициями и транслировать живую картинку соседнему артиллерийскому подразделению, которое таким образом могло наносить точные удары. «Эта идея сначала развивалась исключительно с точки зрения самосохранения», — объясняет он, но теперь она полностью преобразила поле боя.

Уже через несколько месяцев военные собирали собственные дроны — и вешали на них боеприпасы. Они стали известны как 414-я бригада «Птицы Мадьяра».

Стратегия Бровди построена не только на ударах на большом расстоянии.

Он много говорит о другом приоритете: сокращении перевеса России в живой силе. Эта проблема стала особенно острой для Украины, которой становится труднее мобилизовать людей на фронт. «Те, кто хотел воевать, они уже все воюют», — признает Бровди.

Поэтому его подчиненные получили приказ ежемесячно убивать больше российских военных, чем Москва может привлечь в свою армию. Этот показатель — больше 30 тыс. человек в месяц.

«На живую силу установлен план — 30% от всех целей, которые поражаются Силами беспилотных систем, — объясняет Бровди. — На сегодняшний день группировка выполняет этот план на 34% — при отметке 30%. По факту 34% всех целей — это цели, связанные с живой силой противника».

По словам Бровди, эти цели выполняются уже четвертый месяц подряд.

Я не могу лично подтвердить эти данные, но Бровди сказал мне, что его подчиненные занимаются именно такой верификацией: смерть каждого солдата должна быть подтверждена видеозаписью — или же ее нельзя включить в статистику.

Некоторые из таких жестоких клипов постоянно проигрываются на экранах в бункере, Бровди также публикует их в телеграме, где называет свои дроны «птицами», а их российских жертв — «червяками», на которых надо охотиться и уничтожать. «В этой комнате происходит самое массовое убийство противника в истории человечества, вот из этой комнаты, в которой вы находитесь», — говорит он, показывая на экраны вокруг нас.

Это жестокие слова, звучащие из уст этого тихо говорящего человека, но Бровди говорит, что его «не гложет какая-то жалость по отношению к живой силе противника».

Войска России действуют далеко за пределами своих границ, говорит он, и Путин отправил их, поскольку «именно уничтожение нас как независимой нации — это его самый большой приоритет». «Если мы их не убьем, он убьют нас, это же понятно», — заключает Бровди.

Командир настаивает, что у него нет «никаких розовых очков»: «У нас есть действенный инструмент, действенное оружие, которое можно использовать для сдерживания противника, не для ведения наступательных действий, для недопущения эффективного продвижения противника на нашей территории», — говорит он мне.

Он также считает, что Владимир Путин не может себе позволить закончить вторжение, потому что политический риск, связанный с поражением, слишком велик.

Поэтому у Бровди есть еще одна цель: моральный дух россиян.

Он надеется, что число погибших и раненых — в сочетании с огромными пожарами на энергообъектах вдалеке от границ страны — может создать в России «определенное брожение». Он рассчитывает на фактор шока.

На одном из недавно опубликованных видео — оно широко распространяется в Украине — россиянка в Туапсе в слезах. «Я просто хотела жить с ребенком на море. Но море все [заполнено] этим мазутом. Все испорчено. *** [Что] тут вообще делать? БПЛА эти *** [проклятые] летают, все разносят», — говорит она, перемежая рыдания нецензурными выражениями.

Для Бровди это признак того, что последствия российского вторжения — и сильного ответа Украины — возможно, уже не такие ограниченные, как до последнего времени.

Его задача — сделать так, чтобы каждый его дрон заставлял все больше россиян ставить под вопрос войну, которую ведет их страна, — и поддержку президента, ее начавшего.

