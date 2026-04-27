Трамп обсудил с советниками предложение Ирана о поэтапном урегулировании 2 27.04.2026, 21:52

Позиция Трампа остается прежней.

Президент США Дональд Трамп обсудил с ведущими советниками по национальной безопасности предложение Ирана о поэтапном урегулировании конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я бы не сказала, что оно (иранское предложение .— Прим.) рассматривается. Я лишь отмечу, что сегодня утром состоялось обсуждение — я не хочу забегать вперед по поводу него. Уверена, вы услышите позицию президента непосредственно от него самого по этому вопросу», — отметила Левитт на брифинге.

По словам пресс-секретаря Белого дома, позиция Дональда Трампа остается прежней: он хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт для транзита нефти и чтобы Иран передал США обогащенный уран.

Сегодня американское издание Axios и ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники сообщали, что Иран предложил США поэтапное разрешение конфликта, начав с прекращения боевых действий и открытия Ормузского пролива. После этого, уточняло издание, стороны могли бы вернуться к обсуждению ядерной программы Ирана.

