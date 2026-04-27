Вашингтонскому стрелку предъявили обвинение в покушении на убийство Трампа 27.04.2026, 22:10

Подозреваемый не признал вину.

Мужчине, устроившему стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, предъявили обвинение в покушении на убийство главы Белого дома. Как сообщает AP, подозреваемому зачитали обвинение в федеральном суде в Вашингтоне 27 апреля.

Мужчине также было предъявлено обвинение в перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов и использовании огнестрельного оружия во время насильственного преступления.

Агентство отмечает, что подозреваемый не признал вину.

25 апреля на мероприятии Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton произошла стрельба. Там находились Трамп, первая леди США Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные представители администрации. Нападавший был задержан, ранения получил один агент Секретной службы США.

New York Post писала, что подозреваемого идентифицировали как 31-летнего учителя из Калифорнии Коула Аллена. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, нападавший, вероятно, пытался убить Трампа и убить как можно больше высокопоставленных чиновников его администрации.

