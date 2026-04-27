Ученые нашли рациональное объяснение паранормальных явлений 1 27.04.2026, 22:41

Все дело в инфразвуке.

Задумывались ли вы, почему в некоторых местах возникает внезапное чувство тревоги или кажется, что за вами кто-то наблюдает? Новое исследование канадских ученых из Университета Макьюэна предлагает вполне земное объяснение — влияние инфразвука.

Речь идет о звуковых волнах низкой частоты (20 Герц и ниже), которые человек не способен услышать, но может ощутить физически, передает New Voice.

В рамках эксперимента 36 добровольцев слушали музыку, находясь под скрытым воздействием инфразвука частотой 18 Герц. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, поразили исследователей: группа, подвергавшаяся воздействию низких частот, сообщала о повышенной раздражительности и дискомфорте. Кроме того, анализы слюны подтвердили значительный рост уровня кортизола — основного маркера стресса в организме. Важно, что участники не осознавали присутствия звукового стимула, однако оценивали музыку как более печальную и удручающую.

Профессор психологии Родни Шмальц, ведущий автор работы, отмечает, что инфразвук не заставляет человека видеть призраков напрямую. Вместо этого он создает необоснованное состояние тревоги, которое мозг, ища объяснения, приписывает «паранормальной энергии» или «присутствию духов». Это особенно актуально для старых домов с плохой вентиляцией, подвалов или зон вблизи промышленного оборудования и интенсивного дорожного движения — мест, где концентрация инфразвука обычно выше.

Это открытие имеет значение не только для любителей мистики, но и для городского планирования и дизайна рабочих мест. Поскольку инфразвук генерируется многими бытовыми приборами и системами кондиционирования, длительное пребывание в такой среде может незаметно истощать нервную систему человека.

Сейчас ученые готовят новое исследование, чтобы сравнить уровень фонового инфразвука в «мистических» зданиях и обычных сооружениях, чтобы окончательно развенчать мифы о призраках.

