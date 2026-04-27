27 апреля 2026, понедельник, 16:35
Зима возвращается в Беларусь

  • 27.04.2026, 16:04
Зима возвращается в Беларусь

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Вслед за сильным ветром, который в эти дни валил деревья и срывал крыши, в страну идут заморозки. Штормовое предупреждение на ближайшие три дня объявил Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, ночью 28 апреля (вторник) во многих районах республики ожидаются заморозки от 0°С до -3°С. В Минске — 0..-2°С.

Ночью 29-30 апреля (среда-четверг) морозы усилятся до -5°С. В Минске прогнозируют заморозки -1..-3°С.

Напомним, на 26 и 27 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, а также предупредили об осадках в виде дождя и мокрого снега. Утром 26 апреля снег выпал в Глуске, Копыле, Стародорожском районе, а также в Слуцке и в Кореличском районе.

