Зима возвращается в Беларусь 1 27.04.2026, 16:04

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Вслед за сильным ветром, который в эти дни валил деревья и срывал крыши, в страну идут заморозки. Штормовое предупреждение на ближайшие три дня объявил Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, ночью 28 апреля (вторник) во многих районах республики ожидаются заморозки от 0°С до -3°С. В Минске — 0..-2°С.

Ночью 29-30 апреля (среда-четверг) морозы усилятся до -5°С. В Минске прогнозируют заморозки -1..-3°С.

Напомним, на 26 и 27 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, а также предупредили об осадках в виде дождя и мокрого снега. Утром 26 апреля снег выпал в Глуске, Копыле, Стародорожском районе, а также в Слуцке и в Кореличском районе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com