закрыть
27 апреля 2026, понедельник, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси усиливают контроль за доходами населения

  • 27.04.2026, 17:10
Наниматели и банки будут чаще передавать информацию налоговым органам.

Правительство приняло новшества по так называемой «супербазе» доходов населения, которую ввели в 2023 году. Zerkalo.io рассказывает, что изменится.

Напомним, в Беларуси с 2023 года заработала «супербаза» доходов населения: наниматели должны предоставлять налоговикам информацию практически обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного сбора с физлиц. Чиновники также обязали банки предоставлять налоговой данные о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей.

Что теперь изменится

В Совмине уточнили, что откорректировали схему, по которой налоговые агенты (то есть наниматели) предоставляют данные о доходах физлиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

«Определены сроки представления сведений о доходах физлиц организациями, в отношении которых применяется процедура ликвидационного производства, — сообщает Совмин. — Установлены обязанности для банков ежеквартально представлять сведения о денежных средствах, перечисленных физическими лицами за границу».

А с 2027 года наниматели должны будут предоставлять данные о доходах физилиц один раз в квартал.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
