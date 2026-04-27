В РФ за два дня задержали около 150 человек, разыскиваемых в Беларуси
- 27.04.2026, 17:42
Операция прошла в рамках мероприятия «Розыск».
В России за два дня задержано около 150 человек, объявленных в розыск в Беларуси, сообщает правозащитный центр «Весна».
Отмечается, что это произошло в рамках специального комплексного мероприятия «Розыск».
В частности, в Дагестане задержан 46-летний минчанин, подозреваемый в мошенничестве на сумму не менее 480 тыс. рублей и «экстремистских преступлениях».
В 2025 году Россия передала Беларуси 225 лиц, «обвиняемых и осужденных за совершение преступлений», сообщила ранее Генеральная прокуратура РФ.
Беларусь за год экстрадировала в Россию 33 человека.
Все эти лица, как заявлялось, «пытались уклониться от ответственности, скрываясь на территории других государств».
Отмечалось, что в основном они совершили кражи, мошенничества и грабежи, посягательства на жизнь и здоровье людей, нарушения порядка управления транспортными средствами, преступления против правосудия и правонарушения, связанные с безопасностью на дорогах и транспорте.