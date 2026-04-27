Трамп соберет совещание после «захода в тупик» в переговорах с Ираном 27.04.2026, 18:19

Совещание состоится сегодня.

Президент США Дональд Трамп планирует 27 апреля встретиться с высокопоставленными представителями органов безопасности, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По данным телеканала, совещание созвали на фоне «захода в тупик» американской стороны в переговорах с Ираном.

Второй раунд переговоров США и Ирана планировалось провести в Исламабаде 22 апреля, однако Тегеран не стал отправлять делегацию, сославшись на бесперспективность встречи.

Трамп также отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Исламабад. Американский лидер сообщил, что США больше не будут направлять делегацию на переговоры с иранской стороной в Пакистан. «Если они хотят говорить, они могут приехать к нам или могут позвонить нам», — сказал республиканец.

США и Иран заключили двухнедельное перемирие 8 апреля, однако Трамп его продлил, о чем республиканца, по его словам, попросили власти Пакистана, выступающие посредником между Вашингтоном и Тегераном. Соединенные Штаты, однако, сохранили морскую блокаду Ормузского пролива, объявленную после неудачного первого раунда американско-иранских переговоров 11 апреля.

По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, для возобновления диалога между странами США должны устранить все препятствия, в том числе снять блокаду с иранских портов в Ормузском проливе. Он отметил, что Тегеран не станет вступать в переговоры, «навязанные под давлением, угрозами или блокадой».

