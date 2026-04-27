В России пропал 46-летний белорус 4 27.04.2026, 19:30

Он поехал туда на заработки.

В России пропал 46-летний Константин Андрюшкевич, уехавший туда на заработки. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Константин Андрюшкевич проживает в Минской области. Он уехал на заработки в Россию и в августе 2025 года перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Мужчина — инвалид 2-ой группы.

Приметы: Рост: 180 см, телосложение — худощавое, глаза — серо-голубые, волосы — русые.

Особые приметы: Послеоперационный шрам на голове.

Во что был одет, не установлено.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 — короткий номер (для всех операторов сот. связи); +375 (33) 666−60−33; +375 (29) 270−77−33; либо 102.

