В Китае создали аккумулятор со сроком службы более 16 лет 1 27.04.2026, 20:21

Надежная альтернатива литию.

Исследователи Института металлов Китайской академии наук разработали полностью железную проточную батарею.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Ученые создали электролит, способный выдерживать тысячи циклов зарядки и разрядки. Главным стимулом для инновации стала цена сырья, ведь литий сейчас стоит в 80 раз дороже железа. Это делает новинку экономически выгодным вариантом для обеспечения стабильного электроснабжения в периоды, когда солнечная и ветровая генерация недоступны.

До недавнего времени выход железных проточных систем на рынок осложнялся технической нестабильностью. Хотя такие аккумуляторы используют безопасные электролиты на водной основе, их активные материалы имеют свойство изнашиваться и вытекать сквозь мембрану, что стремительно сокращает практический срок службы устройства.

Чтобы преодолеть это препятствие, китайская команда инженеров изменила комплекс железа на молекулярном уровне. Они применили так называемый «синергетический дизайн», который работает как надежная двухуровневая защита.

Издание South China Morning Post отмечает, что эта молекула использует свою жесткую и объемную структуру для физической защиты железного ядра от химических атак. В то же время ее сильный отрицательный заряд создает силовое поле, отталкивающее частицы, которые вытекают.

Во время испытаний прототип аккумулятора сохранил стабильную структуру в течение 6000 циклов, что эквивалентно более 16 годам ежедневной эксплуатации без всякой потери емкости. Система достигла эффективности защиты от утечек на уровне 99,4%, не образовывала вредных побочных продуктов или осадка. Даже в условиях высокой выходной мощности она сохранила 78,5% энергоэффективности.

Результаты эксперимента опубликовали в журнале Advanced Energy Materials.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com