Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный

10.06.2026, 16:20

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Роман Бессмертный

Зачем Си Цзиньпин поехал в Северную Корею.

Си Цзиньпин находился в КНДР с двухдневным государственным визитом — впервые за последние 7 лет!

Пока весь мир следит за ядерными угрозами КНДР и ее опасным сближением с Россией, Пекин решил наглядно продемонстрировать, кто является главным игроком и стратегическим партнером в регионе. Что стоит за пышным приемом с красными дорожками, тысячами митингующих и военным парадом? Какие реальные экономические и военные договоренности двух лидеров?

Этот визит был чрезвычайно интересным, поскольку после пандемии коронавируса были полностью прерваны все транспортные связи, и, таким образом, Си Цзиньпин буквально воспитывал Ким Чен Ына длительной изоляцией. Однако Пекин остается ключевым якорем для Пхеньяна, ведь Северная Корея — это единственная страна в мире, которая имеет от Китая официальные гарантии безопасности и территориальной целостности.

Символично, что этот масштабный визит приурочили именно к 65 годам установления стратегического партнерства между государствами. В то же время за кулисами красивой дипломатической картинки скрывается откровенная ревность Си Цзиньпина из-за стремительного сближения Ким Чен Ына с Путиным и активных поставок оружия Москве.

Пекин стремится жестко застолбить свое эксклюзивное влияние в регионе, поэтому нынешнее восстановление отношений — это не столько проявление искренней дружбы, сколько демонстрация безальтернативного давления Китая на своего соседа.

Роман Бессмертный, Facebook

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