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Ученые: Время — это всего лишь квантовая иллюзия

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  • 13.06.2026, 21:35
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Ученые: Время — это всего лишь квантовая иллюзия

Что, если прошлое, настоящее и будущее не существуют по умолчанию?

Физик Джованни Баронтини из Бирмингемского университета (Великобритания) предположил, что время может являться иллюзией, возникающей благодаря квантовым взаимодействиям между частями Вселенной, пишет «Нож».

Учёный задумался о природе времени, когда наблюдал за игрой своего шестилетнего сына. По словам Баронтини, мальчик строил свою крошечную вселенную. Это натолкнуло физика на следующую мысль: он и его коллеги делают почти то же самое, создавая системы из ультрахолодных атомов.

Далее Баронтини понял, что рукотворные «вселенные» из лабораторий чрезвычайно скучны. Почему? Учёные пояснил, что в таких системах «мало что происходит», и это можно сравнить с отсутствием течения времени.

Чтобы проверить, действительно ли время в таких системах может быть иллюзией, Баронтини провёл эксперимент. Он использовал лазеры и электромагнитные поля для охлаждения 20 тыс. атомов до температур, близких к абсолютному нулю. Он разделил атомы этой «игрушечной вселенной» на два сектора: один — «светлый», а другой — «тёмный» и напоминающий о тёмной материи.

Эксперимент показал, что изначально система существовала как бы вне времени — она оставалась неизменной. Однако затем лазеры позволили двум секторам обмениваться атомами, взаимодействуя на квантовом уровне. В результате Баронтини смог создать время для «игрушечной вселенной».

Представления о времени как о феномене, возникающем из-за квантовых взаимодействий, не ново. Эксперимент Джованни Баронтини — лишь очередное доказательство в пользу гипотезы.

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