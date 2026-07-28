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Российский актер записал смелое обращение к Путину

  • 28.07.2026, 21:36
  • 2,430
Российский актер записал смелое обращение к Путину
Алексей Ярмущик

В нем он сообщил, что не хочет, чтобы тот оставался президентом РФ.

26-летний российский актер Алексей Ярмущик записал обращение к Владимиру Путину. В нем он сообщил, что не хочет, чтобы тот оставался президентом, и не знает ни одного человека, кроме певца Шамана, кто хотел бы обратного. За почти 12 часов с момента публикации видео собрало почти полмиллиона просмотров, пишет «Агентство».

«Все, кто смотрит это видео, понимают о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все время молчала, вот я говорю. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни», — говорит Ярмущик.

Видео он опубликовал в своем Instagram утром во вторник. К вечеру оно набрало более 470 тысяч просмотров, более 11 тысяч лайков и более 3,5 тысячи комментариев. Около полутора тысяч пользователей подписались на инстаграм актера (в видео он говорит, что у него 27 тысяч подписчиков, а вечером во вторник их было 28,5 тысячи).

В видео Ярмущик признается, что «каждую ночь разговаривает» с Путиным «в своей голове», и называет время записи ролика — 4.30 утра.

«Я не хочу смотреть ваш телевизор. Я хочу слушать свои песни. Я не хочу пользоваться ВК, я хочу пользоваться Instagram, потому что он лучше», — продолжает Ярмущик. Затем он добавляет, что все его знакомые «либо уезжают из России, либо в шоке, либо не разговаривают об этом».

В разговоре с «Осторожно, новости» Ярмущик назвал запись видео «попыткой вырваться из моего информационного пузыря, пузыря поколений». По его словам, причинами для записи ролика также стали разговоры о возможной масштабной мобилизации в России и вероятном закрытии границ, из-за чего он не сможет выехать за пределы страны. «Мои ровесники все боятся. Я единственный из всех людей, кто говорит фамилию Путин. А другие в каком-то страхе. Я вот с этим разбираюсь», — сказал актер.

Как пишет «Агентство», Алексей Ярмущик в 2023 году закончил Высшую школу сценических искусств Константина Райкина и в том же году начал играть в Московском Губернском театре. В июне этого года актер уволился из театра из-за, как он заявлял, маленькой зарплаты и плохих условий труда.

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