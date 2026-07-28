Украина рассмотрит возможность возбуждения уголовного дела против Лукашенко

Украина рассмотрит возможность возбуждения уголовного дела против Лукашенко1
- 28.07.2026, 21:23
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Офис Зеленского обратился к Генеральному прокурору Украины.
Уголовное производство против диктатора Беларуси Александра Лукашенко может быть открыто в Украине. Сделан первый шаг.
Об этом сообщает Reuters.
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к Генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко. Цель – рассмотреть возможность возбуждения производства против Лукашенко. Соответствующее письмо обнародовано 28 июля.
Белорусские оппозиционеры в мае написали Зеленскому с просьбой привлечь Лукашенко к ответственности за:
военные преступления,
геноцид,
государственный террор.
Лукашенко обвиняют в:
пособничестве войне России против Украины,
принудительной перевозке не менее 2442 украинских детей в Беларусь по программе, задокументированной Ельской гуманитарной исследовательской лабораторией.
28 июля Олег Татаров, заместитель руководителя ОП сообщил, что обращение было перенаправлено в прокуратуру с просьбой «принять соответствующие меры реагирования», если для этого будут законные основания.