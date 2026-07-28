Почему Трамп резко изменил отношение к Зеленскому? 28.07.2026, 11:17

СМИ раскрыли три причины.

Президент США Дональд Трамп действительно стал благосклоннее относиться к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как выяснилось, на этот разворот повлияли как события, так и конкретные люди.

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По словам инсайдеров, в настоящее время глава Белого дома демонстрирует оптимизм по отношению к Украине и Владимиру Зеленскому.

Прежде всего, дело в том, что Трамп поражен «устойчивостью» украинского коллеги на фоне войны с Россией. Более того, он в восторге от кампании дальнобойных ударов ВСУ по РФ.

Что интересно, президент США также заинтересовался украинской индустрией беспилотников. Это произошло после того, как он увидел ее эффективность во время войны на Ближнем Востоке.

«Трамп любит победителей, и, по мнению президента США, Зеленский все больше начинает выглядеть именно как победитель», - заявил один из источников.

Более того, на смену позиции американского лидера также повлиял украинский боксер Александр Усик. Их встреча состоялась перед вечером боев UFC в Белом доме. Инсайдеры утверждают, что Усик сказал президенту США, что украинцы - «бойцы и победители».

Также боксер рассказал Трампу о жизни своей семьи во время российских обстрелов Киева и заявил, что отличия между украинцами и россиянами заключается «в голове и сердце».

Кроме того, президент США несколько раз обсуждал Украину с праворадикальной активисткой и своей любимой блогершей Лорой Лумер.

Несмотря на то, что она ранее громко критиковала Киев, сейчас резко изменила свою позицию и перешла на сторону Украины.

Напомним, Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме 28 июля. Время их встречи уже известно.

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