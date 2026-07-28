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Украинские дроны атаковали еще один логистический центр в Подмосковье

  • 28.07.2026, 11:22
Украинские дроны атаковали еще один логистический центр в Подмосковье

На кадрах с места виден густой черный дым над объектом.

В Коледино под Подольском после атаки украинских беспилотников на Московский регион начался пожар на складе логистической компании 3PL (Third Party Logistics), установила Astra. На кадрах с места виден густой черный дым над объектом. Удар по складу 3PL также подтверждает украинский мониторинговый канал Supernova+. Глава администрации Подольска Григорий Артамонов упомянул прилет БПЛА в Коледино, однако сообщил только о повреждении забора частного дома и «возгорании в лесном массиве».

По соседству со складом 3PL находится крупнейший распределительный центр Wildberries площадью более 200 тыс. м², который Вооруженные силы Украины атаковали 20 июля. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме.

Площадь пораженного склада «Коледино 3PL» составляет 10 тыс. м². Компания является независимым оператором, который занимается хранением товаров, комплектацией заказов, упаковкой, маркировкой и организацией поставок для клиентов, включая маркетплейсы. Среди партнеров логистического центра, перечисленных на сайте, — розничные сети «Лемана ПРО», «Перекресток», «Лента», «Ашан», «Пятерочка», «Магнит», «Светофор», Fix Price, «Глобус», «Детский мир».

Украинские мониторинговые каналы полагают, что вероятной целью ВСУ был склад Wildberries. С 18 июля ВСУ атаковали как минимум десять логистических центров маркетплейса, в том числе в Электростали, Котовске, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже и Екатеринбурге. Последняя успешная атака произошла 24 июля, когда были поражены логистические комплексы компании в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и оккупированном Симферополе.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что после атак на объекты Wildberries в Московской области власти в экстренном порядке развернули дополнительные комплексы ПВО «Панцирь». Аналитики отмечали, что такие удары не только заставляют жителей крупных городов ощущать последствия войны, но и затрагивают финансовые интересы представителей российской элиты, в том числе из окружения президента Владимира Путина.

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