На Москву массово летят дроны: окрестности столицы РФ затянул густой дым 28.07.2026, 7:35

Под удар попали Wildberries и завод.

Ранним утром 28 июля Московская область РФ подверглась атаке беспилотников. В сети сообщают о «прилете» и сильном дыме недалеко от Москвы, а мэр российской столицы Сергей Собянин заявляет об атаке дронов на город, пишет «Фокус».

В результате атаки произошло возгорание и поднялся густой черный дым в городе Чехов, расположенном примерно в 55 километрах от Москвы. Из-за атаки летательных аппаратов загорелся логистичский центр Wildberries. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По предварительным данным аналитиков канала Exilenova+, один из беспилотников, атаковавших Чехов, мог попасть в трубу, расположенную на территории местного предприятия. Попадание вызвало возгорание и сильное задымление.

«Дрон упал/попал в трубу на территории завода ЗАО «Гидростальконструкция» в Чехове, но новые продолжают лететь», — пишут аналитики.

Кадры атаки дронов на Московскую область 28 июля

Стоит отметить, что завод специализируется на производстве металлоконструкций. На момент публикации официальных подтверждений или комментариев по поводу возможного «прилета» БПЛА на территорию предприятия не поступало.

Помимо Чехова, вероятной целью атаки беспилотников этой ночью также стала Москва. Российские мониторинговые каналы сообщали о движении дронов в направлении столицы, а мэр Москвы Сергей Собянин уже подтвердил атаку на город.

Сначала мэр написал, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила не менее 12 дронов, летевших на Москву. Через несколько минут он сообщил, что ПВО «сбила» еще 10 дронов, летевших на город, а затем еще 11 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин, не приведя других подробностей.

Тем временем «Росавиация» ввела ограничения на посадку и вылет самолетов в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com