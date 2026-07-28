«Ждал почти год»: как вернуть ошибочный денежный перевод 28.07.2026, 8:21

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Даже выигранное дело не всегда означает, что деньги быстро вернутся.

Ошибки при переводах случаются, и иногда такая невнимательность стоит дорого. Одна неверная цифра может обернуться месяцами переписки с банками, обращениями в милицию и судами. Но даже выигранное дело не всегда означает, что деньги быстро вернутся. Onlíner рассказывает, как вернуть свои деньги и что делать, если ошибочный перевод пришел вам.

Как вернуть ошибочный перевод

Ошибку в реквизитах можно заметить и через пару минут, и спустя несколько дней. В любом случае важно как можно быстрее начать процедуру возврата денег.

Согласно Инструкции о банковском переводе, алгоритм действий в упрощенном виде выглядит так:

Человек, который ошибся с переводом, обращается в свой банк с заявлением на возврат. Самостоятельно найти того, кому ушли деньги, не получится.

Банк отправителя пересылает заявление в банк получателя.

Получателя денег предупреждают, что средства пришли ему по ошибке. Тот решает, вернуть деньги добровольно или нет.

Если получатель согласен, он возвращает деньги тому, кто их отправил. В таком случае вопрос решится быстро и без лишней бюрократии.

Если же в течение 15 дней получатель отказался возвращать деньги или не выходит на связь, вопрос решается через суд.

Для обращения в суд понадобятся данные о владельце счета, на который ошибочно перечислили деньги; если банк их не сообщает, можно обратиться в милицию.

При этом адвокаты говорят еще об одном способе: предъявить иск к обслуживающему банку получателя денег. Он сообщит сведения о клиенте-получателе суду, после чего суд заменит ответчика по делу.

Если суд встанет на сторону отправителя ошибочного перевода, практика показывает, что получателю придется не только вернуть деньги, но и оплатить проценты за пользование чужими средствами, а также судебные расходы.

Важно, что банк не имеет права списывать деньги автоматически без согласия владельца счета. Поэтому в любом случае нужно будет искать получателя перевода и требовать возврат у него.

А если ошибочный перевод пришел вам?

Если на ваш счет поступили деньги от незнакомого человека, первым делом обратитесь в свой банк и уточните информацию о переводе. Пока обстоятельства не выяснятся, не тратьте эти деньги.

Если банк подтвердит, что перевод действительно был ошибочным, вернуть деньги лучше по процедуре, которую он предложит. Это можно сделать с помощью перевода или другим способом; главное, чтобы у вас был подтверждающий документ о возврате денег (например, расписка).

Это важно, потому что банки предупреждают: мошенники иногда специально используют схему с «ошибочным переводом». Сначала на карту поступают деньги, а затем человеку звонят или пишут с просьбой срочно перевести их на другой счет.

Опасность в том, что поступившие вам деньги могут оказаться похищенными. Если выполнить указания незнакомцев и самостоятельно отправить их дальше, можно невольно стать участником преступной схемы. В отдельных случаях человека могут заподозрить в участии в незаконном выводе денег (так называемом дропперстве).

Если же банк подтвердит, что перевод действительно был ошибочным, а вы без оснований откажетесь вернуть деньги, дело может дойти до суда. В таком случае с вас могут взыскать не только саму сумму перевода, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, а также судебные расходы, включая госпошлину. В итоге такой «подарок судьбы» может обойтись гораздо дороже полученной суммы.

Откуда могут взяться комиссии

Важно учитывать, что в некоторых банках подача заявления на возврат ошибочного перевода — платная услуга. Комиссию могут взять уже за само обращение вне зависимости от того, удастся в итоге вернуть деньги или нет, она может составлять от 20 до 40 рублей.

Расходы могут возникнуть и у человека, которому ошибочно поступил перевод. Если он решит вернуть деньги обычным банковским переводом по реквизитам отправителя, банк также может взять комиссию — например, 1 рубль, но все зависит от его тарифов.

Что говорят в Нацбанке

Банк не может просто отменить перевод: право распоряжаться деньгами имеет только владелец счета. Если человек ошибся в реквизитах, банк не несет ответственности и не может вернуть средства без согласия получателя.

Также в Нацбанке уточняли: сообщить плательщику фамилию и имя человека, которому случайно ушли деньги, банк вправе, это не считается нарушением банковской тайны.

— Согласно части 13 статьи 121 Банковского кодекса, не является нарушением банковской тайны представление плательщику или на основании его обращения в обслуживающий банк обслуживающему его банку сведений о наименовании и учетном номере плательщика бенефициара — юрлица, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) бенефициара — физического лица, которым средства были ошибочно перечислены в результате указания плательщиком неверных реквизитов платежных инструкций, — отметили в Нацбанке.

Получатель денег умер — можно ли их вернуть?

Если владелец счета, куда ошибочно пришли деньги, умер, то в досудебном порядке вернуть их не получится (мы рассказывали о такой истории). В такой ситуации возможно несколько вариантов развития событий.

Отправитель ошибочного перевода в этом случае является кредитором и имеет право требовать деньги с наследников умершего в пределах стоимости полученного наследства — как неосновательное обогащение.

Порядок действий может быть таким:

1. Обратиться в свой банк, чтобы узнать Ф. И. О. и место жительства умершего получателя денег.

2. Не будет лишним запросить сведения о дате смерти (если такие сведения есть у банка и он решит их предоставить).

3. Если банк предоставит Ф. И. О. и дату смерти лица, кредитор вправе обратиться к этому ресурсу для поиска наследственного дела. Если наследственное дело есть, необходимо будет обратиться к нотариусу с заявлением кредитора о предъявлении требований по долгам наследодателя. Если наследники есть, они могут добровольно вернуть ошибочный перевод.

Если наследники отказываются возвращать деньги или наследство признано выморочным (то есть на него никто не претендует), нужно обращаться с требованием о возврате в суд.

4. Если банк сможет сообщить только Ф. И. О. и адрес умершего, нужно подать иск к наследственному имуществу (статья 48 ГПК, статья 1086 ГК). В этом иске стоит попросить суд запросить сведения о дате смерти и о том, открыто ли наследственное дело.

Дальше суд приостановит рассмотрение до того момента, пока наследники не вступят в наследство или пока имущество не признают выморочным (то есть оставшимся без наследников).

Если окажется, что наследственное дело есть, то действовать придется по тому же алгоритму, что и в случае, когда данные о наследстве известны сразу: обращаться с требованиями к наследникам.

Если наследники вступили в наследство, но отказываются возвращать деньги или имущество признано выморочным, суд заменит ответчика (наследников или государство) и продолжит разбирательство уже в общем порядке.

5. Если же банк не сообщит даже Ф. И. О. получателя перевода, есть возможность предъявить иск к самому обслуживающему банку. Тогда уже в процессе рассмотрения дела банк сообщит данные получателя, после чего суд заменит ответчика на наследников или на государство (если имущество признают выморочным).

После этого дело приостановят до вступления наследников в наследство или до официального признания имущества выморочным. Важно также попросить суд запросить сведения о дате смерти и о наличии наследственного дела. Дальше процедура будет такой же, как описано выше: требования к наследникам или (при отказе/отсутствии наследников) обращение в суд в общем порядке.

Сколько занимает возврат денег: личный опыт

Читатель Юрий уже дважды сталкивался с ошибочными переводами. В первый раз он перепутал цифры карты при переводе 90 рублей знакомой, во второй — ошибся в одной букве при оплате заказа через ЕРИП, из-за чего не туда ушли еще 119 рублей.

В обоих случаях сразу отменить перевод не удалось. Юрий обращался в свой банк, писал заявление на возврат (во второй раз за это пришлось заплатить комиссию), а затем в милицию, поскольку добровольно деньги получатель не возвращал.

Первая история закончилась только через суд: на возврат денег ушло год и два месяца. Во второй раз до суда дело не дошло: милиция связалась с получателем перевода, тот согласился вернуть деньги и позже перевел всю сумму.

По словам Юрия, обе ситуации показали, что вернуть ошибочный перевод бывает непросто. Даже если человек заметил ошибку сразу, ему, скорее всего, придется обращаться в банк, а иногда — еще и в милицию или суд.

Ждал возврата денег почти год. Как это вышло?

Александр случайно перевел 980 рублей не тому человеку: при вводе номера карты он перепутал последние четыре цифры. Ошибку заметил примерно через 40 минут и сразу обратился в банк, но отменить перевод уже было нельзя.

После обращения в банк Александр несколько месяцев ждал ответа, потом написал заявление в милицию. Там нашли получателя денег, который сообщил, что готов вернуть сумму. Сначала он попросил подождать две недели, а потом перестал выходить на связь.

Тогда Александр обратился в суд. По его решению получатель должен был вернуть 980 рублей, а еще выплатить проценты за пользование чужими деньгами и госпошлину.

Но даже решение суда не ускорило возврат денег. Как Александр рассказал журналисту Onlíner, выплату он начал получать только через 11 месяцев после ошибочного перевода.

Когда для возврата нужно наследство

Еще одна история связана с ошибочным пополнением электронного кошелька «Оплати». Читатель Юрий рассказал, что перевел 100 рублей на кошелек своего умершего отца: в ЕРИП у него сохранились старые реквизиты, и он случайно выбрал не тот платеж.

Сначала Юрий обратился в банк, из которого отправлял деньги, но там объяснили, что отменить операцию уже нельзя. Тогда он подал заявление в банк, которому принадлежал кошелек, и приложил нужные документы.

Через 15 дней ему ответили, что вернуть деньги можно, только если предоставить документ о наследовании имущества отца. То есть сначала нужно вступить в наследство, а уже потом получить свои 100 рублей обратно.

— Выходит, чтобы вернуть деньги, мне нужно заплатить около 60—80 рублей за вступление в наследство, и только после этого с документом я смогу вернуть свои 100 рублей. Заниматься этим я, естественно, не стал.

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