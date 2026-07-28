СМИ узнали время встречи Зеленского и Трампа в США 28.07.2026, 7:45

После этого президент США встретится с Биньямином Нетаньяху.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом сегодня, 28 июля, во второй половине дня по минскому времени.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост журналиста Deutsche Welle Михаила Комадовского в соцсети Х.

К своей публикации он прикрепил скриншот графика Трампа, и согласно этому кадру, встреча лидеров Украины и США состоится в 9:30 по восточному времени (16:30 по минскому). Также отмечается, что доступа прессы не будет (то есть встреча будет за закрытыми дверями).

После этого уже в 11:00 (18:00 по Минску) Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча тоже будет без прессы.

«После этого оба лидера, как ожидается, примут участие в похоронах сенатора Линдси Грэма», - написал журналист, вероятно, имея ввиду, что и Зеленский, и Нетаньяху, будут вместе с Трампом на похоронах.

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